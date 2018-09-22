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Нефть и сельское хозяйство, союзная интеграция и внутренняя политика: подробности сочинской повестки
Новости Беларуси. Переговоры тяжелые, но результативные. Ключевые вопросы сотрудничества на неделе в Сочи обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Формат предполагал участие руководства правительств, но основная часть прошла тет-а-тет: Александр Лукашенко и Владимир Путин беседовали более шести часов.
В 2018 году Александр Лукашенко и Владимир Путин лично встречаются уже пятый раз. Состоялись и несколько телефонных разговоров. Очевидно: есть темы, вопросы, требующие решений на уровне глав государств. Теснее стали общаться и правительства. А это не что иное, как показатель того, что белорусско-российские отношения развиваются и, главное, страны заинтересованы в активизации сотрудничества, ведь если бы было все равно – не было бы ни встреч, ни переговоров, ни планов на будущее.
Политическое взаимодействие как двустороннее, так и в рамках интеграционных образований, украинская тематика, рефинансирование долговых обязательств, строительство Белорусской атомной электростанции, поставки сельхозпродукции, кооперационные связи, пересечение иностранцами белорусско-российской границы. Нет той чувствительной темы, которая бы не была затронута на переговорах.
Но главный вопрос сочинской повестки - возврат денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет и поставка темных нефтепродуктов. Проработано два варианта. Окончательно точки над «i» расставлены уже после завершения личных переговоров – в субботу в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе российской стороны.
Сочинская встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запомнится своими результатами. Их, действительно, много. И они касаются выполнения ранее заключенных между Беларусью и Россией договоренностей.
Повестка была наполнена очень непростыми темами. Президенты общались долго, до позднего вечера. На следующее утро Александр Лукашенко рассказал об итогах переговоров, охарактеризовав их как «тяжелые, но результативные».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь шла о наших проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили один на один этим переговорам. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России. К примеру, если у нас есть производство БелАЗов, то зачем подобное предприятие создавать в России по выпуску автомобилей большой грузоподъемности? Нет такой необходимости.
Обращено внимание на работу по кооперации – полное взаимопонимание со стороны президента России. Но вся беда в том, что мы там плохо работаем – плохо мы еще работаем со своими коллегами – министр с министром, вице-премьер с вице-премьером.
Позиция Беларуси в межгосударственных отношениях - все договорённости должны выполняться. Именно такой политики наша придерживается все эти годы.
Сразу же после окончания совещания в Минске, по инициативе российской стороны, Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. В телефонном разговоре президенты уточнили ряд вопросов встречи в Сочи. Например, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за поставляемый природный газ.
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Нефть и сельское хозяйство, союзная интеграция и внутренняя политика: подробности сочинской повестки
Новости Беларуси. Переговоры тяжелые, но результативные. Ключевые вопросы сотрудничества на неделе в Сочи обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в...
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