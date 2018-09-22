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«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»
Новости Беларуси. Настя Ванеева покорила избалованную российскую публику, выступив на шоу «Лучше всех», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И преподала урок международной топонимики Максиму Галкину.
Анастасия Ванеева, лауреат республиканских и международных конкурсов:
Наши таланты не зарыты в земле, как углеводороды. Есть и мастеровитые специалисты по музыкальным инструментам, а вот цимбал, гитар да пианино в Беларуси дефицит. Музыкальная альма-матер Насти Ванеевой – не исключение.
Анастасия Ванеева:
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«Из Беларуси, а не Белоруссии». Цимбалистка Настя Ванеева рассказала, почему исправила Галкина на программе «Лучше всех»
Новости Беларуси. Настя Ванеева покорила избалованную российскую публику, выступив на шоу «Лучше всех», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И преподала урок...
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