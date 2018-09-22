Регулярная плюс копейка к стоимости топлива - это очень похоже на каплю воды, упавшую на темечко автомобилиста. Только в этом месяце ценники переписывались уже трижды: 2, 9 и 16 сентября.





Почему так происходит - понятно. Законы экономики вынуждают концерн "Белнефтехим" лавировать между политическим заказом и окупаемостью нефтеперерабатывающего бизнеса, а несколько лет назад опытным путем было установлено, что хоть и частое, но минимальное повышение цен не вызывает у автомобилистов желания открыто протестовать.





Вот, к примеру, официальное мнение концерна на этот счет в виде ответов на самые наболевшие вопросы автомобилистов.





Из ответов:

- (...)Сейчас каждый белорусский автомобилист фактически дотируется на 20-30 копеек на каждом литре топлива в зависимости от его вида - больше, чем тратится заводами на его производство! Так продолжаться не может. Заводам необходимы деньги на покупку и переработку нефти, чтобы рынок Беларуси вообще не остался без своего бензина…

- Почему стоимость бензина не увязывается с уровнем доходов населения?

- Увязывается. Концерн проводит политику сдерживания цен на топливо в Беларуси. Если бы цена определялась рынком, она была бы значительно выше.

Интересные цифры сообщает Белстат: в общих расходах жителей республики расходы на автомобильное топливо занимают всего лишь 2,2%. Для сравнения: на услуги связи белорусы тратят 3,3%, на 50% больше! И цены на мобильную связь растут более активно, чем на бензин…





Даже независимые экономисты подтверждают, что у нас нет иного пути, кроме как платить за бензин и дизель с каждым годом все больше. Экономический эксперт Алексей Авдонин и старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб высказали порталу myfin.by свое мнение на этот счет. Полностью комментарии можно прочитать, перейдя по ссылке, мы же приведем несколько цитат.









Экономический эксперт Алексей Авдонин: "Первая причина такого поэтапного подорожания кроется в том, что на начало 2018 года в Беларуси назрел так называемый психологически значимый скачок в ценах на топливо. Об этом еще в начале этого года заявило руководство концерна "Белнефтехим".





Это было связано с тем, что на протяжении длительного времени, с января 2015-го по март 2017-го, цены на топливо не повышали. Однако с 2017 года стоимость нефти как сырья для наших перерабатывающих предприятий начала интенсивно увеличиваться. И "накопилась" достаточно большая разница между теми затратами, которые несут наши НПЗ, и стоимостью топлива на внутреннем рынке.





Результат - НПЗ накапливают расходы, компенсировать их, естественно, необходимо. Руководство концерна видит выход в повышении внутренних цен. Но чтобы не создавать социальной напряженности и чтобы не произошло этого "психологически значимого скачка" в ценах, применяется тактика поэтапного, как бы незаметного повышения стоимости - по одной копейке.





На начало 2018 года заявлялось, что стоимость топлива в Беларуси должна увеличиться на 23 процента. В целом довести наши цены до мировых планируется до 2024 года.





Повышение цен на топливо до конца года будет продолжаться уже заданными темпами, потому что темпы увеличения стоимости нефти на мировых рынках достаточно высокие. На текущий момент даже то повышение, которое проводит концерн "Белнефтехим", не покрывает темпов роста стоимости нефти, которые сейчас наблюдаются на мировых рынках.





Разница цен в Беларуси сейчас составляет где-то 7-11 процентов по отношению к российским розничным ценам. Повысить стоимость топлива до российского уровня в Беларуси планируется на конец этого года - начало 2019-го…"













Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб: "Ситуация с ценами на бензин, мне кажется, в Беларуси достаточно простая. У нас фактически несколько лет цены на бензин не менялись, притом что на мировых рынках цены на нефть восстанавливались после падения. При этом рос курс иностранных валют . Можно вспомнить, что еще несколько лет назад у белорусского бензина был ценовой ориентир - доллар за литр.





Давно известна модель нашей нефтепереработки: на экспорте продуктов нефтепереработки наши нефтеперерабатывающие заводы зарабатывают, а на поставках на внутренний рынок по административной заниженной цене заводы несут убытки.





Еще несколько лет назад прибыль от экспорта обычно превышала убытки от поставок на внутренний рынок. Сейчас ситуация изменилась. Так, за семь месяцев этого года (более свежих официальных данных пока нет) предприятия нефтепереработки понесли убытки около 50 миллионов рублей. Таков итоговый результат их деятельности от поставок на внутренний и внешний рынки.





Можно еще напомнить, что у нас цена на топливо ниже, чем в России. В этой ситуации альтернативы росту цен, по сути, нет.





Понятно, что эта мера для тех, кто покупает бензин и дизтопливо, болезненная. И, собственно говоря, уже достаточно давно власти придумали компромисс между необходимостью поднятия цен и тем, что эта мера непопулярная. Они выбрали путь наименьшего возможного повышения - разовое повышение на копейку. Зато это повышение делается регулярно.





Может быть, нефтепереработчикам хотелось бы, чтобы цены росли быстрее. Но чтобы не будоражить население, власти и "Белнефтехим" пошли таким путем. И, вероятнее всего, в ближайшее время такой способ повышения цен в таком же темпе и продолжится.





Я воздержусь от прогноза, какой может быть цена к концу года. Все-таки у нас цена на бензин для населения и, кстати говоря, в первую очередь для сельхозпредприятий - вопрос не столько экономический, сколько политический. Поэтому в такой ситуации прогнозировать динамику цен достаточно сложно. Это, в общем-то, касается любых цен, которые устанавливаются административно. Такое же бессмысленное занятие - заглянуть далеко вперед и попытаться спрогнозировать, какие, например, будут к концу года цены на услуги ЖКХ…"





Оценив все за и против, прочитав все мнения и аргументы, казалось бы, автомобилистам следует выдохнуть и успокоиться: другого выхода, кроме как примерно каждые 10 дней докладывать к каждому литру бензина/дизеля копейку, нет и не будет. Так говорит холодный разум. Но что при этом чувствует горячее сердце?











