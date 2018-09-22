Илон, без обид. В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль

БелТА . Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич, передает





"Мы продвинулись в разработке легкового электромобиля. В конце года планируем представить новинку. Работа в этом направлении активно ведется. Касательно области коммерческого транспорта плотно работаем с Минским автомобильным заводом, готовится проект по созданию грузового электромобиля", - сказал Александр Белевич.





Он подчеркнул, что в развитии электротранспорта упор делается на разработку компонентной базы - электропривода, накопителей энергии. "Иначе не сможем обеспечить локализацию, которая позволила бы заявить о том, что это белорусский продукт", - пояснил эксперт. Программа развития электротранспорта в Беларуси, по его словам, согласована Национальной академией наук и передана в Совет Министров.



