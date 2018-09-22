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В Москве «похоронили» футбольный клуб

23.09.2018 19:16 — Разное | Партизан  
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Болельщики московского «Динамо» установили на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова могильную плиту с надписью «RIP Торпедо 1924 — 2006». Фотографии с места акции появились в паблике «OFNEWS / Новости Околофутбола» во «ВКонтакте».

«Когда фанаты #торпедо отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — сказано в публикации.



Акция приурочена к грядущему матчу 1/16 финала Кубка России по футболу между «Торпедо» и «Динамо». Столичное дерби пройдет 26 сентября.

В 2006 году «Торпедо» впервые покинуло высший дивизион российского футбола. Впоследствии команда возвращалась в Премьер-лигу, однако в итоге из-за накопившихся долгов стала участвовать в первенстве ПФЛ, третьем по рангу футбольном турнире в России. «Динамо» также пережило понижение в классе, но уже второй сезон подряд выступает в высшем дивизионе.

За «Торпедо» в его новейшей истории играли, в частности, такие футболисты, как Александр Панов, Игорь Семшов, Константин Зырянов, Павел Мамаев, Игорь Лебеденко, Игорь Смольников, Алексей Сапогов и Александр Ширко.

 
 
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Болельщики московского «Динамо» установили на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова могильную плиту с надписью «RIP Торпедо 1924 — 2006». Фотографии с места акции...
 
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