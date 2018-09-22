Футболисты ЦСКА под руководством белорусского наставника Виктора Гончаренко разделил очки в московском дерби со «Спартаком» в 8-м туре российской премьер-лиги.

ЦСКА — «Спартак» — 1:1

Голы: 0:1 — Лукас Фернандо (30, со штрафного), 1:1 — Влашич (63, пас — Набабкин).

Предупреждения: Бекао (40), Чернов (90+1), Набабкин (90+3) — Самедов (40).

Удары: 7−9.

Удары в створ ворот: 2−1.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Угловые: 6−1.

Владение мячом: 55%-45%.

По ходу матча ЦСКА пришлось отыгрываться после ювелирного удара бразильца Лукаса Фернандо со штрафного, когда мяч вошел точнехонько в ближнюю девятку.

ЦСКА сравнял счет после обводящего удара Николы Влашича, который перед этим эффектно обыграл Фернандо.

В дерби ЦСКА и «Спартака» ничейные исходы не фиксировались уже более 5 лет — с апреля 2013 года.

На сегодняшнем матче был установлен рекорд посещаемости «ВЭБ-Арены» — 29 361 зритель.

ЦСКА не проигрывает уже 6 матчей кряду (3 победы, 3 ничьи), «Спартак» прервал мини-серию из двух поражений подряд.

С 13 очками после 8 матчей ЦСКА идет на 5-м месте в турнирной таблице. Впереди санкт-петербургский «Зенит» (22 очка в 8 играх), который выиграл у полномочного чемпиона московского «Локомотива» — 5:3.

Следом за «Зенитом» расположились «Ростов» — 15 (8), московский «Спартак» — 15 (8), «Краснодар» — 13 (7).