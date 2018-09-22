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Подвиг без срока давности. Вспоминаем, как 75 лет назад освобождали первый белорусский город
Новости Беларуси. 23 сентября 1943 года. В этот день началось освобождение Беларуси от немецких захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первым свободным стал Комарин. Сегодня весь день в поселке большой праздник. Торжественный митинг, «Марш мира», выставочные площадки, концерты. Завершится праздник фейерверком.
«Самое страшное – это радуга над Днепром. Не от дождя, а от взрывов. Смерть и радуга». «Кто переживёт Днепр, тот будет жить вечно». Каждое слово из воспоминаний участников тех сражений - прямо в сердце. В 43-ем правый берег реки был превращён вермахтом в мощную крепость.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Трагическую историю своей малой родины Константин Мищенко слышал из уст очевидцев. Участники страшных боёв жили рядом, были соседями по улице. В его детстве 23 сентября главная площадь Комарина была полна орденоносных героев.
Сегодня Ольга Копытько среди тех, кто принёс цветы к Вечному огню на братской могиле, единственный очевидец Битвы за Днепр.
Ольга Копытько, ветеран Великой Отечественной войны:
Битва за Днепр одно из крупнейших сражений в мировой истории: с обеих сторон в ней приняло участие до 4 миллионов человек. Комарин лишь маленький, но такой важный для каждого белоруса эпизод той страшной бойни унёсшей по разным оценкам до миллиона жизней.
Александр Добриян, СТВ:
Многие из героев той легендарной роты остались здесь же — на правобережье, в братских могилах Комарина и окрестных деревень.
Битва за Днепр, ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, по истине битва героев: ни до ни после неё ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления мужества и отваги.
Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 человек. А впереди были ещё долгие 300 дней боёв за Беларусь.
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Новости Беларуси. 23 сентября 1943 года. В этот день началось освобождение Беларуси от немецких захватчиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первым свободным...
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