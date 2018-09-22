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Как обезопасить своего ребенка от интернет-зависимости и травли в сети? Опыт родителей и экспертов
Новости Беларуси. «Уважаемые родители! Просьба провести беседы с детьми. Новый препарат в школах, известный как «земляника». Выглядит, как конфета, которая шипит и «тает» во рту. Раздается детям в школьных дворах. Ребенок съедает, думая, что конфета, и его доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Передайте это письмо как можно большему числу людей».
Юлия Огнева, СТВ:
Сразу скажу: это фейк, о чем заявила милиция. Немногим раньше все в той же родительской группе мне сообщили о банде педофилов, которая якобы орудует в Минске и Бресте. И опять МВД было вынуждено опровергать информацию.
Первый вопрос – зачем распространять такую информацию и кто за этим стоит? Умеем ли мы правильно реагировать на электронные вызовы? Как от них защититься самим и, что важнее, защитить детей? Не пора ли начинать регулярно даже в садах и младших классах школ учить не только не совать пальцы в розетку, но и задавать правильные вопросы после получения информации – себе, родителям, учителям?
Ответы искал наш корреспондент Анастасия Дехтяр.
«Ты реально думала, что тебе мальчик может написать? Ну мне уже стыдно за то, что я тебе пишу», – это самые безобидные выдержки из беседы в соцсети. То, что успели заскриншотить потерпевшие. Эпистолярный жанр дизлайкнула мама девочки, и история из онлайна перешла в реалити.
Татьяна Некрашевич:
Это далеко не похожее на заигрывающее подергивание косичек одноклассницы действо теперь трактуется «кибербуллингом», проще – травлей в сети. Кстати, опороченная в интернете девятиклассница не выдержала издевок и сменила школу.
К сожалению, виртуальный террор сейчас популярное развлечение среди подростков. Впрочем, это далеко не единственная интернет-угроза для детей.
Татьяна Некрашевич:
Едва ли не за каждым кликом может таиться опасность – от промышляющих в интернете мошенников и педофилов до контента смутного характера, где не просто нравственный ограничитель 18+, а информация, доводящая до психодела.
Вспомним хотя бы печально известную сетевую забаву «Синий кит». По всему миру навеки Game over случился с десятками игроков. Финал – самоубийство.
Интернет-персонажи – такие, как мишка Фрэдди, бабушка Грэнни, бот Момо, позиционирующий себя как интернет-демон – современные кошмары, страхи, перенесенные из виртуального мира в реальный. Герои ужасов известны и многим психоневрологам всё больше по работе с пациентами.
Энвер Йлдыс, ученик 6 класса:
Наталья Савостеенко, психолог:
Необратимость процесса цифровизации IT-страны: теперь дневники и классные журналы – электронные. Скоро родителей в школу не будут вызывать – все вопросы смогут решать по конференц-связи чата. Надо приспосабливаться жить в эту эпоху глобализации. Последних несколько лет школьная программа предмета ОБЖ переверсталась с учетом технореалий. Теперь цифровая безопасность преподается с 5 класса. Впрочем, обсуждают злободневную тему и на классных часах, да и на информатике целый блок посвящен работе в интернете.
Людмила Пугачева, учитель СШ № 10 Минска:
Сейчас на планете одновременно проживает шесть поколений. И у каждого с информационными технологиями своя личная дистанция. Но педагоги стараются смотреть с детьми в одном направлении и, что называется, постоянно «прокачивают» свой уровень.
Людмила Пугачева:
Мне очень повезло с моим классом. У нас хорошие, доверительные отношения. Они меня просвещают.
Станица в соцети, пост, комментарий, аватарка, статус – всё это у детей как индикатор эмоций и настроения. Педагоги шифруются и признаются: у них есть тайные агенты в сети, которые считывают и анализируют информацию.
Павел Лис, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Всегда очень важно научить тому, что есть доверенные зоны, есть возможность их распознать. Есть зоны сомнительного содержания.
А здесь на практике учат школьников азам интернет-безопасности.
Вячеслав Иванись:
На интерактивной выставке «Вселенная интернета» учат создавать антивзломный пароль, рассказывают, какую информацию о себе можно размещать в онлайне, а также заостряют внимание на превратностях сети. Организаторы обещают: IT-экспозиция объедет всю Беларусь.
Теперь она знает, как победить сетевое зло. Ольге Корсун пришлось стать продвинутым юзером, когда ее дочь активно занялась интернет-серфом. Собственно, так и пришла идея создать социальный проект «Интернет-безопасность детей Беларуси». На ее ресурсе в интернете родители и педагоги могут получить актуальную информацию и консультацию.
Ольга Корсун, автор проекта «Интернет-безопасность детей Беларуси»:
У Риты одна за одной подрастают дочери. Многодетная мама придумала способ отсрочки знакомства детей со смартфонами и интернетом.
Маргарита Забудская, многодетная мама:
На будущее вызовы сети у Риты – контрмеры – уже присматривает пакет программ-ограничителей «Родительский контроль». Ты доверяй, но проверяй – банальность, доказанная практикой.
Выстраивая доверительные отношения с ребенком, все-таки лучше в его смартфоне оставить включенным режим «Детский» или привязать гаджет к аккаунту с рассылкой на почту родителей. Такое своеобразное техническое противоядие позволит родителям фильтровать информационные потоки и жить в режиме реального времени спокойней.
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Новости Беларуси. «Уважаемые родители! Просьба провести беседы с детьми. Новый препарат в школах, известный как «земляника». Выглядит, как конфета, которая шипит и...
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