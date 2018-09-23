Реставрация ванны акриловым вкладышем: полезные советы



Установка акриловых вкладышей — отличный способ реставрации ванны, позволяющий не демонтировать изделие, не покупать новое, и помогающий сэкономить деньги и нервы. Давайте рассмотрим особенного такого материала, способ его установки.

Особенности выбора





Каждый магазин, в котором продается сантехника в Минске , предлагает широкий выбор вкладышей из акрила. При выборе обращайте внимание на цвет пластика. Оптимальный вариант — белый глянцевый. Если вкладыши серого оттенка, их не рекомендуется покупать, поскольку изготовлены изделия из вторичного сырья.

Также специалисты рекомендуют обращать внимание на толщину вкладыша. Обычно изделия отличаются хрупкостью, поэтому старайтесь покупать модели толщиной в 4-5 мм, чтобы они были достаточно гибкими и прочными.

Не все фирмы могут предложить обширный выбор, поэтому, чтобы установка акриловых вкладышей произошла качественно, перед покупкой изделия лучше вызвать замерщика, который подберет оптимальный вариант.

Тонкости подрезки





Вставки из акрила подойдут и для отдельно стоящих ванн, и для вмонтированных в стену. В последнем случае, если стена покрыта плиткой, придется выполнить подрезку вкладыша. Даже в случае образования неровных краев дефекты скроются специальным водоотталкивающим плинтусом. Обрезку вкладыша от стены выполняют в 3-5 мм, поскольку борта могут не сесть ровно, немного прогнуться. По окончании подрезки рекомендуется плотно поместить вкладку в чашу, сделать отметки в точках выреза переливного, сливного отверстия.

Перед установкой акриловых вкладышей рекомендуется обработать поверхность емкости от мыльных остатков, известняка. Затем провести сушку, зачистку с помощью крупной наждачки. Особое внимание уделяют краям — их очищают от ржавчины, остатков красящего вещества.

Чтобы борта плотно легли, рекомендуется установить специальную дистанционную рейку толщиной в 20 мм. Если вставка не устраивает плотностью, на нее наклеивают стекловолокно, используя для этого эпоксидную или полиэфирную смолу.

Проведение вклейки и герметизации





Монтаж акриловых вкладышей начинается с укладки монтажной пены, которая не только фиксирует вставку, но и утепляет стенки, дно. Альтернативой пены станет мастика. Материал не расширяется, а это нивелирует появление вздутий.

Существует мнение о невозможности прочистки слива отреставрированных ванн с помощью вантуза. Чтобы выполнять такую процедуру было удобно, старайтесь наносить максимальное количество силикона. Вещество должно образовать возле кольца небольшое пятно размером на 15 см. Оптимальным вариантом сантехники считают применение высокопрочных эластичных клеев. В одном тюбике содержится 250-300 мл вещества. Его распределяют по отверстиям с помощью кольцевого жгута.

Когда уплотнитель будет нанесен, приступают к распределению отвердителя. Пену накладывают слоем в 20-25 мм, чтобы не было заметных перепадов, впадин. Для работы рекомендуется использовать два баллона, объёмом по 750 г. Это гораздо удобнее.

Завершающие нюансы





После равномерного нанесения пены переходят к вставке вкладыша. Его располагают внутри ванны, начинают прижимать собственной массой тела. Стенки, борта крепко фиксируют, убирают остатки герметика. Затем устанавливают сифон, заполняют емкость холодной водой. Оставляют ее на 24 часа в этом состоянии. Через полчаса после набора воды равномерной рейкой прижимают 4 борта. Через сутки воду сливают, пользуются ванной без ограничений.

Установка акриловых вкладышей — выгодное решение для восстановления ванны в быстрые сроки. Чтобы купить все нужно для ремонта, заходите в каталог TAM.BY .