Капского отпоют в церкви, которую он помог отстроить. Настоятель храма называет себя «батэшником»

24 сентября, в понедельник, любой желающий сможет попрощаться на «Борисов-Арене» с председателем правления БАТЭ Анатолием Капским. Гражданская панихида пройдет с 11 до 13 часов. До этого по руководителю отслужат литургию, а также проведут церемонию отпевания. Церковные обряды состоятся в храме святого Михаила, расположенном в деревне Зембин Борисовского района.





Эта церковь имела особое значение для Капского. Менеджер не скрывал, что верит в Бога, однако свое участие в благотворительности особо не афишировал. Между тем зембинский храм удалось восстановить во многом благодаря усилиям Капского, а также игроков и тренеров БАТЭ. Команда не раз наведывалась сюда перед важными играми. Новости об этом иногда появлялись на официальном сайте борисовчан.





Фундамент церкви в Зембине заложили в 1904 году, а в 1908-м состоялось ее освящение. Храм пережил Великую Отечественную войну, однако после нее был превращен в зерносклад колхоза «Заря коммунизма». В середине 60-х в деревню приехала съемочная группа фильма «Перекличка». Для церкви это имело разрушительные последствия.





По сценарию советский танк должен был укрыться от немцев в храме, однако «тридцатьчетверка» никак не могла протаранить его толстые стены. Тогда одну из стен было решено взорвать. После того, как саперы сделали свое дело, на месте образовавшегося проема установили фанерные щиты, с которыми танк уже легко справился. Управлял гусеничной машиной 20-летний Никита Михалков. В фильме эта сцена заняла несколько секунд.





Много лет спустя, когда Михалков уже был богат и знаменит, ему предложили поучаствовать в восстановлении церкви, но режиссер никак не отреагировал.





Разговоры о необходимости отстроить храм зазвучали еще в 90-х, однако работы начались в 2010 году и завершились в 2014-м. Церковь – кирпичная. Ее настоятель Андрей Капульцевич не раскрывает размера помощи со стороны футбольного клуба, только отмечает, что она была существенной.





– Многое ведь и до сих пор делается не благодаря, а вопреки. Капскому, да и другим людям, пекущимся о духовном, меценатам не на словах, а на деле, – помогает Господь. Анатольевич любит повторять: «Если Бог дает тебе, то и ты должен делиться…» – рассказывал батюшка в одном из интервью.





До того, как выбрать путь священнослужителя, Капульцевич много лет отработал на заводе БАТЭ и в свое время занимал там должность начальника отдела маркетинга. Себя он называет «давним батэшником».





В понедельник батюшка Андрей будет молиться за человека, который построил не только дом футбольный, но и дом Божий, пускай об этом почти никто и не знал.