26-летняя девушка пропала в Бресте

В Бресте вечером 16 сентября пропала 26-летняя местная жительница. Девушка разыскивается Ленинским РОВД Бреста.





Юхник Юлия Васильевна проживает в доме по ул.Смирнова, 93/3 в областном центре.

В день пропажи девушка уехала на велосипеде в неизвестном направлении. На следующий день ее велосипед был обнаружен возле ул.Короткая.

Приметы: рост около 162-165 см, худощавого телосложения, темноволосая, кареглазая. Была одета в майку и брюки камуфляжного цвета, серую мастерку и бордовые босоножки с цветочками. При себе у девушки были ключи с брелком в виде сердечка сиреневого цвета.

Сообщить любую известную информацию, касающуюся этого случая, можно по телефонам 7733, +37533 698-94-27 либо 102

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