ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз по курсам валют: доллар в Беларуси может снизиться до 2,02

24.09.2018 05:04 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Прогноз по курсам валют: доллар в Беларуси может снизиться до 2,02
фото: Myfin.by

Прогноз по курсам валют: доллар в Беларуси может снизиться до 2,02

– Тенденция на завершившейся неделе коренным образом изменилась. До этого три недели белорусский рубль падал к валютной корзине. Наконец он перешел к укреплению.

Это происходило на фоне достаточно существенного укрепления российского рубля в России. Доллар упал к российскому за неделю на 3,1%, евро упал на 2,3%. При этом на мировом рынке наблюдался рост евро к доллару: с 1,1690 до 1,1790 – на 0,8%.

В результате больше всего к белорусскому рублю упал доллар – на 2,8%. Евро за счет того, что он рос по отношению к доллару, к белорусскому рублю упал меньше – на 1,98%. Российский рубль вырос – на 0,32%.

За неделю стоимость валютной корзины упала, т.е. белорусский рубль к корзине укрепился на 1,09%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль на завершившейся валютной неделе существенно укрепился к доллару.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рождение детей в сельской местности стало средством борьбы с бедностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика