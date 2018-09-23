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Константинопольский Патриарх пообещал дать автокефалию Украине и «где еще понадобится»

24.09.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Константинопольский патриарх Варфоломей 23 сентября после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины Александру Гаману, заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине.

Перед этим он отметил, что Православная Церковь Чешских земель и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию в 1998 году. Сейчас, по его словам, черед Украины, перед РИА «Новости».

Патриарх подчеркнул, что Украинская Церковь получит автокефальный статус через недолгое время. Он добавил, что сделано это будет «несмотря на существующие противодействия» и угрозы. По его словам, Вселенский Патриархат «неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию», в том числе в «в случае с Украиной и где еще понадобится».


 
 
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Константинопольский патриарх Варфоломей 23 сентября после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины...
 
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