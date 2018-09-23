Константинопольский Патриарх пообещал дать автокефалию Украине и «где еще понадобится»

РИА «Новости» . Перед этим он отметил, что Православная Церковь Чешских земель и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию в 1998 году. Сейчас, по его словам, черед Украины, перед





Патриарх подчеркнул, что Украинская Церковь получит автокефальный статус через недолгое время. Он добавил, что сделано это будет «несмотря на существующие противодействия» и угрозы. По его словам, Вселенский Патриархат «неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию», в том числе в «в случае с Украиной и где еще понадобится».



