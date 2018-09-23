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Константинопольский Патриарх пообещал дать автокефалию Украине и «где еще понадобится»
Константинопольский патриарх Варфоломей 23 сентября после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины Александру Гаману, заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине.
Перед этим он отметил, что Православная Церковь Чешских земель и Словакии — новейшая из автокефальных церквей, Константинопольский патриархат провозгласил ее автокефалию в 1998 году. Сейчас, по его словам, черед Украины, перед
Патриарх подчеркнул, что Украинская Церковь получит автокефальный статус через недолгое время. Он добавил, что сделано это будет «несмотря на существующие противодействия» и угрозы. По его словам, Вселенский Патриархат «неуклонно выполняет по святым канонам свою миссию», в том числе в «в случае с Украиной и где еще понадобится».
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Константинопольский патриарх Варфоломей 23 сентября после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле, обращаясь к генеральному консулу Украины...
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