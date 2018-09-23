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Виктор Гончаренко прилетел на похороны друга
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).
Сразу по окончании встречи специалист улетел в Беларусь на похороны президента БАТЭ Анатолия Капского, скончавшегося 22 сентября. Общаться с журналистами место Гончаренко отправился Сергей Овчинников.
Напомним, похороны Анатолия Капского состоятся сегодня в Борисове. Прощание будет проходить на «Борисов-Арене». Гончаренко и Капский — именно те люди, которые сделали БАТЭ, которым мы гордимся
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).
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