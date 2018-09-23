Виктор Гончаренко прилетел на похороны друга

Сразу по окончании встречи специалист улетел в Беларусь на похороны президента БАТЭ Анатолия Капского, скончавшегося 22 сентября. Общаться с журналистами место Гончаренко отправился Сергей Овчинников.





Напомним, похороны Анатолия Капского состоятся сегодня в Борисове. Прощание будет проходить на «Борисов-Арене». Гончаренко и Капский — именно те люди, которые сделали БАТЭ, которым мы гордимся