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В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро

24.09.2018 07:16 — Разное | Партизан  
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны задержали еще троих подозреваемых в покушении на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, в том числе одного из главных организаторов, сообщает AVN.

По информации Родригеса, был задержан мужчина под псевдонимом Морфео, Лисбет Эспосито под псевдоним Ла Перрера и полковник в отставке по прозвищу Корокоро Рамон Сантьяго Веласко Гарсиа. Именно Морфео, чье настоящее имя Хенриберт Эммануэль Ривас, считается одним из главных организаторов покушения на президента.
 
Как сообщил министр, Ривас дал признательные показания, которые были записаны на видео. Он признался, что с ним связался человек, который сообщил о наборе людей для атаки на Мадуро. 
 
Родригес отметил, что Риваса укрыло министерство иностранных дел Колумбии, а также посольства Месики и Чили в Венесуэле.
 
Он был задержан, когда пытался выехать из страны, потому что, по словам венесуэльского министра, эвакуировать его не смогли ни чилийский посол, ни посольство Месики. Родригес призвал правительства этих обеих стран объяснить, почему к этому оказались причастны их официальные лица.
 
Напомним, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе.
 
По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
 
Ранее сообщалось, что в покушении на президента Венесуэлы подозревают 25 человек.
 
 
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти страны задержали еще троих подозреваемых в покушении на венесуэльского лидера Николаса...
 
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