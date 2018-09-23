ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава EPAM объяснил временное затишье в IT Беларуси

24.09.2018 07:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Глава EPAM Аркадий Добкин призвал не торопиться с оценками по поводу ПВТ 2.0. По его словам, многое в Беларуси в сфере ИТ сделано лучше. А снижение публичной информационной активности по реализации декрета о ПВТ связано, на его взгляд, с большим объемом работы тех, кто популяризировал пакет изменений на этапе его подготовки.

Об этом глава EPAM рассказал журналистам в ходе масштабной EPAM Software Engineering Conference в Чижовка-Арена в Минске, приуроченной к 25-летию основания компании.

Основатель EPAM заметил, что результативность мер, заложенных в новый декрет о ПВТ, будет видна спустя время.

Кто мог 10 лет назад сказать, что в ПВТ будет около 200 резидентов и суммарный оборот будет измеряться миллиардами долларов. Но сегодня это реальность, просто прошло время и первоначальный скептицизм развеялся.

Говоря об EPAM, Добкин отметил, что сегодня сложно назвать сферу жизни, где бы не применялись решения от этой компании. Ее партнерами являются гиганты мировой экономики и ИТ-индустрии Google, Adobe, Microsoft и другие. Компания EPAM показывает ежегодный прирост около 25% и сохранять такие темпы — это серьезная задача.

По оценке главы компании, не смотря на повсеместное проникновение решений EPAM, все еще остаются сферы, где для нее сохраняются огромные перспективы. Компания планирует активно вкладываться в образование, сотрудничает с институтами и университетами во многих странах мира. При этом бизнесмен не стал заниматься прогнозами, подчеркнув, что мир очень быстро меняется и каждый год появляются технологии, которые совсем недавно было сложно представить.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава EPAM Аркадий Добкин призвал не торопиться с оценками по поводу ПВТ 2.0. По его словам, многое в Беларуси в сфере ИТ сделано лучше. А снижение публичной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по курсам валют: доллар в Беларуси может снизиться до 2,02
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика