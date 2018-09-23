|
Глава EPAM объяснил временное затишье в IT Беларуси
Глава EPAM Аркадий Добкин призвал не торопиться с оценками по поводу ПВТ 2.0. По его словам, многое в Беларуси в сфере ИТ сделано лучше. А снижение публичной информационной активности по реализации декрета о ПВТ связано, на его взгляд, с большим объемом работы тех, кто популяризировал пакет изменений на этапе его подготовки.
Об этом глава EPAM рассказал журналистам в ходе масштабной EPAM Software Engineering Conference в Чижовка-Арена в Минске, приуроченной к 25-летию основания компании.
Основатель EPAM заметил, что результативность мер, заложенных в новый декрет о ПВТ, будет видна спустя время.
Кто мог 10 лет назад сказать, что в ПВТ будет около 200 резидентов и суммарный оборот будет измеряться миллиардами долларов. Но сегодня это реальность, просто прошло время и первоначальный скептицизм развеялся.
Говоря об EPAM, Добкин отметил, что сегодня сложно назвать сферу жизни, где бы не применялись решения от этой компании. Ее партнерами являются гиганты мировой экономики и ИТ-индустрии Google, Adobe, Microsoft и другие. Компания EPAM показывает ежегодный прирост около 25% и сохранять такие темпы — это серьезная задача.
По оценке главы компании, не смотря на повсеместное проникновение решений EPAM, все еще остаются сферы, где для нее сохраняются огромные перспективы. Компания планирует активно вкладываться в образование, сотрудничает с институтами и университетами во многих странах мира. При этом бизнесмен не стал заниматься прогнозами, подчеркнув, что мир очень быстро меняется и каждый год появляются технологии, которые совсем недавно было сложно представить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава EPAM Аркадий Добкин призвал не торопиться с оценками по поводу ПВТ 2.0. По его словам, многое в Беларуси в сфере ИТ сделано лучше. А снижение публичной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)