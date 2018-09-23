Глава EPAM объяснил временное затишье в IT Беларуси

Об этом глава EPAM рассказал журналистам в ходе масштабной EPAM Software Engineering Conference в Чижовка-Арена в Минске , приуроченной к 25-летию основания компании.





Основатель EPAM заметил, что результативность мер, заложенных в новый декрет о ПВТ, будет видна спустя время.





Кто мог 10 лет назад сказать, что в ПВТ будет около 200 резидентов и суммарный оборот будет измеряться миллиардами долларов. Но сегодня это реальность, просто прошло время и первоначальный скептицизм развеялся.





Говоря об EPAM, Добкин отметил, что сегодня сложно назвать сферу жизни, где бы не применялись решения от этой компании. Ее партнерами являются гиганты мировой экономики и ИТ-индустрии Google, Adobe, Microsoft и другие. Компания EPAM показывает ежегодный прирост около 25% и сохранять такие темпы — это серьезная задача.





По оценке главы компании, не смотря на повсеместное проникновение решений EPAM, все еще остаются сферы, где для нее сохраняются огромные перспективы. Компания планирует активно вкладываться в образование, сотрудничает с институтами и университетами во многих странах мира. При этом бизнесмен не стал заниматься прогнозами, подчеркнув, что мир очень быстро меняется и каждый год появляются технологии, которые совсем недавно было сложно представить.