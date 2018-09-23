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Российский центр подготовки космонавтов получил технику для тренировки участников межпланетных перелетов

24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Центр подготовки космонавтов (ЦПК) получил аппаратуру, которая поможет подготовить космонавтов к межпланетным полетам. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

Речь идет об универсальном компьютерном стенде робототехнических систем. Он создан на основе единого комплекса программно-аппаратных средств моделирования виртуальных 3D-моделей роботов. Стенд будет использоваться для проведения эргономических исследований и отработки взаимодействия участников длительных экспедиций с различными робототехническими системами космического назначения.

 
 
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Центр подготовки космонавтов (ЦПК) получил аппаратуру, которая поможет подготовить космонавтов к межпланетным полетам. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС. Речь идет...
 
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