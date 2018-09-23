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Крошечное королевство Таволара – остров-скала

24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Это Таволара, или остров-скала, или самое маленькое королевство. Оно расположено на выступе, словно вырывающемся из морской пучины. Длина суши составляет 5 км, а ширина едва доходит до 1 км. Находится королевство неподалеку от Сардинии, а населяет его сейчас семейство Джузеппе Бертолеони – правителя этого государства. Они живут в узком перешейке с песчаным пляжем у подножия. Только эта часть пригодна для жизни.

Бертолеони родом из Генуи. На острове он оказался еще в начале XIX века вместе с двумя своими женами. Кстати, из-за полигамии он и прибыл сюда, в противном случае отправился бы под суд.

Новое местечко для жизни пришлось облагородить и обжить. После этих процедур мужчина назвал свои владения королевством, а себя, соответственно, королем. По его словам, титул он получил от короля Сардинии Карло Альберто.

 
 
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Это Таволара, или остров-скала, или самое маленькое королевство. Оно расположено на выступе, словно вырывающемся из морской пучины. Длина суши составляет 5 км, а...
 
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