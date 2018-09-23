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Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией

24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ, информирует БЕЛТА.

«С этого года мы начали реализовывать большой трехсторонний проект между ЕС, Международной организацией по миграции и Беларусью по предотвращению роста нелегальной миграции, оказанию технической, консультационной и организационной помощи компетентным органам, которые борются с этим явлением», — отметил Алексей Бегун.

По его словам, проект рассчитан на 7 млн евро. «В течение четырех лет будем увеличивать технический потенциал органов внутренних дел и пограничной службы, укреплять государственную границу, обучать персонал, модернизировать места для содержания нелегальных мигрантов. Проведем комплекс обучающих мероприятий, в том числе будем совершенствовать национальное законодательство», — уточнил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

 
 
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Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей...
 
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