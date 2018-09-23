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Национальный монумент Каша-Катуве-Тент-Рокс (США)
24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Национальный монумент «Скалы-Палатки (Палаточные скалы) Каша-Катуве» (англ. Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument) — находится в 60 км к юго-западу от Санта-Фе в штате Нью-Мексико близ г. Кочити), на высоте 1730—1950 м над уровнем моря. Местность причислил к Национальным монументам президент Билл Клинтон в январе 2001 г., незадолго до своей отставки.
Местные скалы известны под названием «Скалы-Палатки». Такой необычной формой они обязаны своему происхождению из осаждений вулканических пород и пепла, подвергшихся эрозии.
Доступ к скалам является платным и открыт только днём. Памятник находится в управлении губернатора Кочити — общины индейцев-пуэбло.
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Национальный монумент «Скалы-Палатки (Палаточные скалы) Каша-Катуве» (англ. Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument) — находится в 60 км к юго-западу от Санта-Фе в штате Нью-Мексико...
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