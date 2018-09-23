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В Беларуси прорабатывается вопрос выпуска отечественных скрипок

24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Беларуси прорабатывается вопрос выпуска отечественных скрипок, сообщил 23 сентября в эфире телеканала «Беларусь 1» декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, мастер музыкальных инструментов Александр Сурба, сообщает БЕЛТА.

Александр Сурба — автор первой белорусской скрипки ручной работы, которую продемонстрировали 18 сентября главе государства. Отвечая на вопрос, планируется ли наладить ее выпуск, мастер рассказал, что сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне Министерства культуры, проводятся консультации. Он выразил надежду, что в обозримом будущем такой инструмент или даже лучше появится в продаже и у детей в музыкальных школах.

Декан подчеркнул важность государственной поддержки для возрождения белорусской школы производства скрипок. Предполагается, что во главе угла будет не количество (потребность в скрипках в средних музыкальных заведениях и музыкальных школах Беларуси не столь велика), а качество. «Поэтому здесь очень важно мастеров не растерять, чтобы не поменяли род деятельности, нужно создать им условия для спокойной работы», — считает Александр Сурба. По его мнению, мастера могли бы также рассчитывать на помощь государства со сбытом инструментов и их экспертной оценкой. Но самое важное, на его взгляд, — сохранение школы, подготовка учеников, что будет способствовать продолжению традиции.

 
 
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В Беларуси прорабатывается вопрос выпуска отечественных скрипок, сообщил 23 сентября в эфире телеканала «Беларусь 1» декан факультета традиционной...
 
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