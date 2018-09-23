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Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге WTA

24.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с предыдущим списком лучших игроков экс-первой ракетке мира, вернувшейся в мировой тур после рождения ребенка, удалось улучшить свои позиции, переместившись с 63-го на 54-е место. В активе Виктории Азаренко 1051 очко. На прошлой неделе она принимала участие в престижном турнире в Токио и дошла до четвертьфинала, в котором уступила Йоханне Конте из Италии, завершив матч досрочно из-за проблем со здоровьем.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сегодня начнет выступление на турнире в китайском Ухане. В обновленном мировом рейтинге она по-прежнему занимает 20-ю позицию — 2320 очков. Александра Саснович находится на 32-й позиции — 1485 баллов. Вера Лапко занимает 64 место — 941 очко.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА. По сравнению с...
 
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