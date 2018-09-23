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Жительница Речицы, желавшая помочь другу, обратилась к попутчику, который оказался мошенником

24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жительница Речицы, желавшая помочь другу, обратилась к попутчику, который оказался мошенником

Молодая речичанка познакомилась с жителем Светлогорского района в поезде. Как нередко бывает между случайными попутчиками, завязалась беседа о жизни и проблемах. Собеседница поделилась бедой, в которую попал ее бойфренд. За угон автомобиля он оказался в милиции.  Новоиспеченный знакомый вызвался помочь и запросил для этого денежные средства. Вначале назвал немалую сумму в долларах, которую девушка сказала ей не набрать. Затем снизил планку до суммы, которую она сможет «потянуть», мол, остальные можно отдать и позже. 

- Молодая особа передала мошеннику 1200 рублей,- рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков,- но в положении ее друга ничего не менялось.  

Светлогорец перестал выходить на связь, девушка поняла, что ее обманули. В ситуацию вмешались милиция и следствие. Последовало возбуждение уголовного дела в отношении «отзывчивого» спутника. Правоохранители без труда установили его личность, она оказалась с богатым криминальным прошлым. Мужчина уже имел не одну судимость. 

Источник: sb.by

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Молодая речичанка познакомилась с жителем Светлогорского района в поезде. Как нередко бывает между случайными попутчиками, завязалась беседа о жизни и...
 
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