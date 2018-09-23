Жительница Речицы, желавшая помочь другу, обратилась к попутчику, который оказался мошенником

Молодая речичанка познакомилась с жителем Светлогорского района в поезде. Как нередко бывает между случайными попутчиками, завязалась беседа о жизни и проблемах. Собеседница поделилась бедой, в которую попал ее бойфренд. За угон автомобиля он оказался в милиции. Новоиспеченный знакомый вызвался помочь и запросил для этого денежные средства. Вначале назвал немалую сумму в долларах, которую девушка сказала ей не набрать. Затем снизил планку до суммы, которую она сможет «потянуть», мол, остальные можно отдать и позже.



- Молодая особа передала мошеннику 1200 рублей,- рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков,- но в положении ее друга ничего не менялось.



Светлогорец перестал выходить на связь, девушка поняла, что ее обманули. В ситуацию вмешались милиция и следствие. Последовало возбуждение уголовного дела в отношении «отзывчивого» спутника. Правоохранители без труда установили его личность, она оказалась с богатым криминальным прошлым. Мужчина уже имел не одну судимость.

Источник: sb.by

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