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Жительница Речицы, желавшая помочь другу, обратилась к попутчику, который оказался мошенником
24.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Молодая речичанка познакомилась с жителем Светлогорского района в поезде. Как нередко бывает между случайными попутчиками, завязалась беседа о жизни и проблемах. Собеседница поделилась бедой, в которую попал ее бойфренд. За угон автомобиля он оказался в милиции. Новоиспеченный знакомый вызвался помочь и запросил для этого денежные средства. Вначале назвал немалую сумму в долларах, которую девушка сказала ей не набрать. Затем снизил планку до суммы, которую она сможет «потянуть», мол, остальные можно отдать и позже.
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Молодая речичанка познакомилась с жителем Светлогорского района в поезде. Как нередко бывает между случайными попутчиками, завязалась беседа о жизни и...
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