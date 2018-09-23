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Эстетическая гинекология: кому она нужна и больно ли это. Семь ответов на самые частые вопросы

24.09.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Кому стоит обратиться к гинекологу-эстетисту и стоит ли вообще? Чем интимный пилинг отличается от филлинга? И безопасно ли это? Об этом и многом другом LADY побеседовала со специалистом.

Елена Герасимович — кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, эстетист. Член ассоциации лазерной медицины и косметологии, городского научно-просветительского общественного объединения «Общество эстетической гинекологии». Специализируется на лечении бесплодия, патологического климакса, антиэйджинг-терапии.


Фото из личного архива Елены Герасимович

Что такое эстетическая гинекология?

Говоря простым языком, это сфера, которая отвечает за интимную и функциональную красоту женщины.

В Беларуси — как, впрочем, и во всем мире — подобное направление только начало развиваться, однако интерес к нему растет, потому что эстетическая гинекология решает вопросы, связанные с возрастными изменениями или индивидуальными особенностями женских половых органов, сексуальной привлекательностью и психологическим комфортом.

Кстати, первой на интимные проблемы обратила внимание Кейт Уинслет: после рождения третьего ребенка актриса обнаружила у себя симптомы недержания мочи — в частности, при чихании и физической активности. Игнорировать проблему Кейт не стала и обратилась к специалисту для ее решения. А также поделилась своим опытом с общественностью — и отчасти это способствовало зарождению эстетической гинекологии.

С решением каких проблем может помочь гинеколог-эстетист?

С тем, что волнует женщину и ее партнера во время интимной близости: вопросы могут быть как эстетического, так и медицинского характера. Чаще всего пациенты обращают внимание на следующее:

  • стрессовое недержание мочи,
  • опущение тазовых органов,
  • сухость слизистых,
  • неэстетичный внешний вид интимной зоны,
  • изменение размеров и формы половых органов женщины в результате родовой деятельности,
  • увеличение ширины входа во влагалище, растяжение тазовых мышц,
  • потемнение и излишняя пигментация кожи интимной зоны,
  • потеря чувствительности во время интимной близости,
  • невозможность испытать оргазм вследствие физиологических причин и неправильного анатомического строения половых органов и др.

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Кому в первую очередь стоит обратиться к гинекологу-эстетисту?

Консультация специалиста рекомендована недавно родившим (особенно если ребенок был крупным и/или была проведена эпизиотомия), женщинам возраста 35+, пациенткам в перименопаузальный период и период раннего климакса. К помощи гинеколога-эстетиста можно прибегнуть после гинекологических операций. Особенно после удаления яичников: подобное вмешательство способствует серьезному гормональному дисбалансу, который и запускает каскад женского старения.

Вам также может понадобиться консультация врача гинеколога-эстетиста, если вы:

  • переживаете возрастные изменения в интимной зоне — растяжение половых органов, изменение их формы или размера, непроизвольное выделение мочи;
  • ощущаете дискомфорт — сухость, жжение, боль во время полового акта, частое попадание воздуха во влагалище при занятии сексом,
  • обнаружили послеродовые изменения половых органов — растяжение, изменение формы и размера, снижение тонуса тазовых мышц, широкое влагалище, неприятные ощущения после эпизиотомии (разрез промежности во время родов. — Прим. редакции),
  • не получаете удовольствия от сексуальной жизни,
  • заботитесь не только о внешней, видимой женской красоте.

Женщины, имеющие онкологические заболевания молочных желез и малого таза также могут улучшить качество интимной жизни: онкопатология не является противопоказанием к выполнению эстетических процедур.

Каким способом решаются интимные проблемы? Речь идет о хирургическом вмешательстве?

— До недавнего времени в арсенале врача-гинеколога не было новейших методик, поэтому они выполняли ряд хирургических операций и манипуляций в условиях стационара, — рассказывает Елена Герасимович. — Сегодня же очень многие интимные проблемы могут быть решены на амбулаторном уровне за несколько визитов к врачу. Это может быть изолированная лазерная методика или комплексный вариант.

Чаще всего пациенток беспокоит потемнение кожи живота, интимных зон и перианальной области. Для решения подобных проблем существует интимный пилинг. Если мышцы утратили эластичность, применяется лазерная коррекция. Плазмотерапия отвечает за омоложение половых органов, «подпитывание» слизистой собственными белками и аминокислотами. А тем, кто нуждается в коррекции изменений — врожденных или приобретенных — клитора и половых губ, врачи рекомендуют интимный филлинг (введение препаратов стабилизированной гиалуроновой кислоты. — Прим. редакции).


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Это больно?

В зависимости от того, какая методика используется. Например, во время аппаратной лазерной терапии женщина ощущает лишь некоторую вибрацию и теплоту. А инъекции выполняются под местным обезболиванием.

Насколько это безопасно? Возможны ли осложнения?

Осложнения после процедуры возможны. Чаще всего пациентки жалуются на болезненность в области инъекции, отечность, снижение чувствительности, увеличение паховых лимфоузлов и прочее.

Почему возникают осложнения? Наиболее вероятный вариант — несоблюдение правил проведения процедуры. Причем виноват может быть как врач (например, он неверно подобрал препарат или ошибся с дозировкой), так и пациент, не следующий рекомендациям специалиста.

И все же, эстетическая гинекология — необходимость или просто модное веяние?

— Эстетическая гинекология решает проблемы, на которые многие привыкли закрывать глаза, — комментирует Елена Герасимович. — Она улучшает качество интимной жизни женщины и к тому же повышает самооценку. Считаю, что это развитие науки на стыке гинекологии, косметологии и эндокринологии, а не сиюминутный тренд.

 
 
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Чем интимный пилинг отличается от филлинга? И безопасно ли это? Об этом и многом другом LADY побеседовала со специалистом.
 
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