Не секрет, что именно в семье у ребенка закладываются основные жизненные принципы, формируются знания и умения, необходимые в повседневной жизни. И какими мы воспитаем наших детей, таким и будет наше будущее и будущее нашей страны. 15 сентября в Березовской начальной школе был проведен познавательный квест «Папа, мама, я – знающая ПДД семья», где все участники смогли показать, насколько хорошо они знают и применяют правила дорожного движения. Мероприятие прошло под девизом «Семья, дорога, безопасность».

Участники квеста разработали новые дорожные знаки, проверили теоретические знания ПДД, показали знания по оказанию первой медицинской помощи, а также поучаствовали в спортивных конкурсах. Библиотекарь школы Татьяна Лисицкая подготовила вопросы для станции «Милая малая родина», которые были связаны с историей города Березы и Березовского района. Оценивали выступления конкурсантов педагоги школы, а также инспектор ДПС Березовского РОВД Захар Шульган, который провел беседу с родителями учащимися перед началом игры и на станции «Велосипедная» наблюдал за тем, насколько хорошо родители и дети умеют управлять велосипедом. Помогли педагогам активисты Березовского РК ОО «БРСМ» учащиеся СШ №1 г. Березы им. В.Х. Головко Николай Рутич и Андрей Дайнеко, а также учащаяся СШ №3 г. Березы Ульяна Шупенько, которая выступила в роли фотокорреспондента.

За участие в квесте грамотами и призами награждены: семья Жур (4 «В» класс), семья Козловых (2 «А» класс), семья Мшар (2 «Б» класс), семья Лишко (3 «А» класс). Тройка лидеров квеста: 3-е место – семья Бык (4 «Б» класс), 2-е место – семья Мешечко (3 «Б» класс), 1-е место – семья Нощенко (4 «А» класс).

Хотелось бы еще раз поблагодарить все семьи, которые приняли участие в квесте «Папа, мама, я – знающая ПДД семья», и пожелать им счастья на трудных дорогах жизни. Дорогие родители, проводите больше времени со своими детьми, дарите им любовь и нежность, будьте счастливы оттого, что вы есть друг у друга!

Мария СИВЯКОВА.