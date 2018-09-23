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Дела дорожные: в Маревиле надеются на грейдер, в Ольшево уже отремонтировали

24.09.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В редакцию газеты поступило обращение жителей аг. Маревиль: 

– Почему не грейдируют улицу Янки Купалы в нашем агрогородке? И есть ли у дорожников график по грейдированию?

Публикуем ответ начальника Березовского ДРСУ-102 Владимира ЕВТУХА:

– Работы на улицах сельских населенных пунктов ведутся исходя из лимита выделенных денежных средств област-ного бюджета. Финансовые средства выделяются только на содержание улиц, т. е. работы, направленные на улучшение проезда по существующему покрытию (ямочный ремонт, ремонтное профилирование, очистка от снега).

Гравийное покрытие под воздействием колес транспортных средств имеет остаточную поверхностную деформацию, которая проявляется наличием таких дефектов, как гребенка и выбоины на дорожных покрытиях переходного и низшего типа. Частота возникновения гребенки на гравийном покрытии зависит от ряда причин, таких как интенсивность движения автомобилей, погодные условия, толщина песчано-гравийного покрытия проезжей части и других факторов, влияющих на эксплуатационное состояние дорожного покрытия.

В соответствии с ТКП 246-2010 «Автомобильные дороги. Правила содержания и текущего ремонта гравийных покрытий» в летний период профилирование осуществляется по мере необходимости после дождей при увлажненном покрытии. Работы следует проводить при оптимальной влажности покрытия 8% – 12%, поэтому график выполнения ремонтного профилирования улиц постоянно корректируется.

В настоящее время на ул. Янки Купалы выполнено ремонтное профилирование.

От редакции. Жители аг. Маревиль почти не заметили улучшения состояния дорожного полотна и надеются, что грейдер на этой улице будет действительно проходить по мере необходимости, а также хорошо будут подсыпаны заниженные места.

В редакцию газеты «Маяк» позвонил читатель:

– Когда будет отремонтирована дорога Белоозерск – Ольшево, которая начинается от железнодорожного переезда за пожарной частью? И когда будет приведена в порядок неухоженная обочина дороги Войтешин – Дрогичин (от Хрисо до Здитово)?

На вопросы отвечает заместитель председателя Березовского райисполкома Виталий МИХНЮК:

– На сегодняшний день участок дороги от ул. Совхозной в д. Ольшево до пожарной части в г. Белоозерске находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Ремонт дорожного полотна выполнен силами филиала КУП «Брестоблдорстрой» «Березовское ДРСУ-102».

Дорога Р-136 Войтешин – Хомск – Дрогичин находится на балансе РУП «Бреставтодор». Работы по обслуживанию данного участка дороги выполняются ДЭУ-23 г. Ивацевичи на основании ТКП 366-2012 «Автомобильные дороги. Правила содержания», согласно которому высота травы не должна превышать: на обочинах и откосах – 20 см, в полосе отвода – 40 см. На текущий момент обочина участка дороги от д. Хрисо до д. Здитово находится в удовлетворительном состоянии. В случае достижения травой высоты свыше предельно допустимых величин ДЭУ-23 г. Ивацевичи будет произведен ее покос.

 
 
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В редакцию газеты поступили обращения жителей района о состоянии дорог и населенных пунктах, где они проживают. Ответы должностных лиц, отвечающих за состояние...
 
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