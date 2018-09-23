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Детство без мамы, работа на заводе, шокирующая постельная сцена. Интересные факты об Ирине Горбачевой

24.09.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Ирина Горбачева находится на волне популярности. И это неудивительно: она та самая «девчонка из нашего двора». Причем этот образ не продуман стилистами и продюсерами, а соответствует ее сути: у Ирины совсем не простая судьба.
В минском прокате сейчас можно увидеть фильм «История одного назначения», где Ирина играет жену Льва Николаевича Толстого. LADY рекомендует фильм к просмотру и предлагает вспомнить интересные факты из жизни актрисы.

Детство без мамы и мечты о хип-хопе

Актриса родилась 10 апреля 1988 года в украинском Мариуполе, позже семья переехала в Москву в попытке вылечить мать. Девочке было всего 9 лет, когда мама умерла. Папа растил троих детей (у Ирины есть брат-двойняшка и еще старший брат).

«Нежным цветочком» и «принцессой» Ира не была: вполне могла прийти в школу с фингалом. Росла резкой и бойкой, ходила в трениках и футболке. И мечтала быть тренером по фитнесу или хип-хопу.

С 14 лет пришлось начинать работать: на рынке, в магазине, на заводе, после школы — официанткой. Но все же бегала на театральные занятия. И поступила на актерский факультет Щукинского училища.

Театр — всё

Во время учебы Горбачеву ставили на самые неоднозначные роли. После она вошла в труппу московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Но Ирина играла и на других сценах: в театре им. Вахтангова в спектакле «Мадемуазель Нитуш», в театре А. Р. Т. О. — в спектакле «Макбет», в главной женской роли. Участвовала в студии Олега Табакова в качестве приглашенной актрисы в «Фантазиях Фарятьева». Играла в постановках «Гиганты горы», «Мамаша Кураж», «Бесприданница», «Три сестры», «Моряки и шлюхи» и не только. Но вот ушла из театра окончательно в этом году, оставила только игру в спектакле «Сон в летнюю ночь».

Кино

На экране ее впервые увидели 10 лет назад — в двух эпизодических ролях: в сериале «Закон и порядок: Преступный умысел-3» и фильме «Индиго». В ленте «Компенсация» у Ирины была роль второго плана, а главные роли она получила в фильмах «Я умею вязать» и «Преображение». А так все больше снималась в различных российских сериалах.

В 2017 году на экраны вышла «медицинская драма» «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, в которой Ирина Горбачева сыграла главную героиню Катю. Про свою первую откровенную постельную сцену в этой картине Ирина рассказала в интервью:


Кадр из фильма "Аритмия" / kinopoisk.ru

«Я не могу сказать, что у нас получилось все с первого дубля, это было сложно психологически. Я начала очень нервничать, попросила, чтобы мне дали коньяку, и перед каждым дублем делала глоток, чтобы немножко расслабиться и отключить голову. Вокруг люди, оператор, звук, фокус… В итоге, когда я увидела эту сцену, то просто вжалась в кресло. Конечно, меня она сильно шокировала… Не знаю, буду ли я теперь после этого участвовать в постельных сценах…

Это все равно какой-то странный психологический момент: вроде бы мы артисты, вроде бы мы это играем, но ведь мы на самом деле трогаем друг друга и целуем друг друга. Все по-настоящему! Почему все постельные сцены в кинематографе привлекают внимание? Не из-за того, что зритель возбуждается, а из-за того, что зритель понимает, что все происходит на самом деле. Люди действительно друг друга целуют, прикасаются друг к другу, обнимаются. Это всегда правда, и она не может не цеплять зрителя. И всегда интересно, как именно снята такая сцена. У нас это сделано как-то очень нелепо, и это была задумка Бори, ведь в жизни все зачастую так и происходит».


Кадр из фильма "Аритмия" / kinopoisk.ru

Последние работы Ирины: «Икария» (реж. Явор Гырдев), «Черновик» (реж. Сергей Мокрицкий) и «Тренер» (реж. Данила Козловский), а также комедия «Я худею» с Александрой Бортич и Сергеем Шнуровым (реж. Алексей Нужный) и «Килиманджара» (реж. Екатерина Телегина), «История одного назначения» (реж. Авдотья Смирнова).

Инстаграм и видеоблогинг

Ира с детства была «приколисткой», к тому же увлекалась психологией и изучала поведение людей, так что ее будущие миллионы подписчиков в инстаграме просто ждали появления соцсетей. Горбачева многим фанатам стала известна именно своими смешными скетчами, в которых она перебирает типажи и ситуации.

Сейчас Ирина выкладывает меньше видео. Но всегда делает скетчи только «по любви». А ее типажи-«любимчики» — это Актриса по жизни и Миша.

Личное

На 28 кинофестивале «Кинотавр» приз в номинации «Лучший фильм» взяла картина «Аритмия». На церемонию закрытия Ирина пришла вместе со своим мужем, актером Григорием Калининым. И это стало событием для фанатов Ирины. Дело в том, что хотя в соцсетях Ирины и есть фото с Григорием и признания в любви, но в свет пара вместе почти не выходит.

К слову, рост Ирины — 192 сантиметра, а Григория — 180. Ранее Ирина признавалась, что в подростковом возрасте страдала жуткими комплексами по поводу своего роста и сутулилась. Выпрямила спину только к 24 годам (по ее словам).

Будущего мужа Ирина впервые увидела по телевизору, в фильме «Туман». А познакомились они на съемках (Ирина играла в «Тумане-2»). Актер с приклеенными усами показался сразу самовлюбленным. А потом они встретились в компании друзей в караоке, в итоге всего через два дня съехались.

К слову, сюжет кризиса отношений из драмы «Аритмия» для Горбачевой очень понятен: они с мужем расставались на полгода, но в итоге сошлись и пробуют начать все заново. К ленте Григорий написал один из музыкальных треков (он еще и композитор).

Если вы видели фильм «Аритмия», то в курсе: у актрисы красивая фигура. В откровенных сценах Ирина снималась без дублерши. Горбачева рассказала, что ее вдохновляет бабушка, которая очень следит за своим телом и в 86 лет висит на турнике.

«Обслуживать чужую реальность — самая неблагодарная работа. Мир глянца сделал очень большую подставу женщинам мира, потому что нам постоянно показывают ложь. Показывают такие картинки, которые не сходятся с реальностью, с реальными женщинами», — рассказывает Ирина.

Про права

Ирина говорит, что не приемлет насилие, не понимает свободных отношений и не готова «понимать и прощать» измену. И еще она совсем не причисляет себя к феминисткам:

«Кто-то говорит, что мужчины не дают женщинам быть женщинами, но чаще всего сами женщины не дают мужчинам быть мужчинами. Я сталкивалась с этим сама в своих отношениях, потому что я привыкла с детства работать, что-то решать, брать на себя ответственность. А ее не нужно было брать! Я слишком рано почувствовала, что я все могу сама: могу заработать себе на хлеб, могу себя обуть, одеть. Но это ощущение — оно неправильное.

Ты уже взрослый человек, у тебя куча литературы, куча информации вокруг. Узнавай, откуда растут ноги, почему ты закольцовываешься на одних и тех же проблемах, почему все время выбираешь слабых мужчин, которые ничего не делают, а ты все время пашешь и пашешь».

 
 
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В минском прокате сейчас можно увидеть фильм "История одного назначения", где Ирина играет жену Льва Николаевича Толстого. LADY рекомендует фильм к просмотру и...
 
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