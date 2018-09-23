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Первую строчку теперь занимает американская ExxonMobil.

Позиции «Газпрома» ухудшились довольно резко: в 2018 году по версии S&P Global Platts энергетический гигант занимается лишь 17-е место, тогда как в прошлом году был первым.



Вторую строку рейтинга занимает ЛУКОЙЛ, который, напротив, улучшил свои позиции – в прошлом году компания занимала шестую строку. Отмечается, что ЛУКОЙЛ потратил значительные средства на новые технологии, которые открывают перед компанией возможности по увеличению добычи и резервов. Глава компании Вагит Алекперов подчеркнул, что финансовые показатели компании достигли «исторического пика».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Газпром» потерял лидерство в рейтинге энергетических компаний мира Первую строчку теперь занимает американская ExxonMobil.

Что касается «Газпрома», то удержать лидерство ему удалось лишь на год. В 2017 году компания сменила ExxonMobil на первой строчке рейтинга после 12 лет лидерства американской компании. Авторы рейтинга объясняют возвращение ExxonMobile на первое место восстановлением цен на нефть и надеждами на экспортный бум в США.Интересно, что в рейтинге крупнейших компаний, составленном, «Газпром» занимает первое место с выручкой в 6,546 трлн руб. ЛУКОЙЛ с выручкой 5,475 трлн руб. занял вторую строку.