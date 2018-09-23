В четверг состоялась очередная информационная встреча представителей власти с гражданами





Одну из них заместитель председателя райисполкома Сергей Петрович Кончиц провёл в Старом Селе. Встреча прошла с учителями и администрацией местной школы.

Главной целью общения руководства района с населением является оперативное информирование граждан о социально-экономическом развитии региона, обсуждение актуальных тем развития общества, решение интересующих граждан вопросов. Живым был диалог власти с населением и в Старом Селе. Сергей Петрович рассказал педагогам о современном положении дел в Ветковском районе, а также озвучил материалы по теме Единого дня информирования — основные направления развития и совершенствования системы оказания жилищно-коммунальных услуг в Республике Беларусь.

Когда встреча переросла в формат диалога, директор школы Ирина Викторовна Бенедик поинтересовалась, планируется ли в этом году выделение средств на награждение детей-отличников. Сергей Петрович дал положительный ответ и сказал, что сейчас решается, как и когда провести это награждение. Возможно, чествование лучших учеников и педагогов пройдёт в рамках Дня учителя.

Далее в разговоре Сергей Кончиц обратил внимание педколлектива на необходимость качественной подготовки школьников к централизованному тестированию и уделения более пристального внимания профессиональному ориентированию выпускников.

Ирина Бенедик также обратилась к заместителю главы района с просьбой помочь школе с заменой окон. Сергей Кончиц пообещал детально рассмотреть данный вопрос и посодействовать в его решении.

Е. ЧУДУКОВА.