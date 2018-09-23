Во вторник в Ветковском райисполкоме состоялась акция по профилактике болезней системы кровообращения





Во вторник в Ветковском районном исполнительном комитете состоялась информационно-образовательная акция по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление».

У 24 работников райисполкома было измерено артериальное давление, вес, рост и определён индекс массы тела. На видеомониторе в это время транслировались ролики по вопросам профилактики болезней системы кровообращения. Каждый участник акции получил консультацию специалиста по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и информацию о необходимости ведения здорового образа жизни. Повышение уровня артериального давления наблюдалось лишь у одного работника райисполкома — ему была оказана медицинская помощь.

Целью акции является повышение информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения; формирование у земляков навыков контроля артериального давления.