Депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Васильков встретился со своими избирателями





19 сентября 2018 года личный приём граждан и прямую телефонную линию в агрогородке Столбун Ветковского района провёл депутат Палаты представителей Национального собрания по Буда-Кошелёвскому избирательному округу №38 Николай Васильков.

При взаимодействии со своими избирателями Николай Андреевич принципиально определил регулярно встречаться с жителями сельской глубинки. Их сопровождают такие же житейские проблемы, как и горожан, но ресурсов для решения меньше. Также принципиально для депутата парламента каждую просьбу не оставлять без внимания. Не случайно за короткое время он снискал доверие у ветковчан как человек, у которого слова не расходятся с делом.

В Столбуне к депутату и его помощнику по Ветковскому району Михаилу Савостову приходили как с сугубо личными просьбами, так и просили за общее благо. Николай Андреевич быстро вникал в проблему, уточняя причины и следствия, а также уровень компетенций для разрешения ситуации.

За установкой лежачего «полицейского» по улице Ленина вблизи Дома культуры житель Столбуна Игорь Тимошков к районным службам обращался ещё несколько лет назад. Опасные ситуации на этом участке дороги создают местные лихачи. Они игнорируют предупреждающие о снижении скорости дорожные знаки. Необходимость асфальтного барьера обосновали и в местной Госавтоинспекции. Но простое по сути дело застопорилось в районном дорожном ремонтно-строительном управлении…

С претензией к районной жилищной коммунальной службе обратилась Надежда Терешкова, проживающая в 8-квартирном доме по улице Школьной. Женщина опасается приближения осенних дождей: протекает крыша. В старом доме, который не так давно перешёл на баланс КЖУП «Ветковское» от отдела образования, ремонт кровли запланирован на этот год. Но уже сентябрь на исходе, а ремонтников в доме так и не было. Неужели надо ждать подтопления, чтобы работа началась?!

Личный приём несколько раз прервали телефонные звонки. Один из них касался наведения порядка на кладбище в Колбовке. Как тут же прокомментировал председатель Столбунского сельисполкома Виктор Гришечкин, ситуация находится у него на контроле. Ещё по весне ураган там повредил шесть деревьев, четыре из них убрали. Оставшиеся два дерева и десяток других старых планируют подрезать и свезти в октябре.

Познакомиться лично с человеком, за которого голосовала на последних выборах депутатов Национального собрания, пришла Ульяна Аниськова. У женщины в почтенном возрасте жалобы только на здоровье. Николай Андреевич, как опытный врач-терапевт по профессии, уже по внешнему виду определил, какие именно кардиологические заболевания беспокоят женщину, спросил про назначенное ей лечение. Для поддержания здоровья он рекомендовал ей дважды в год, оставляя заботы по хозяйству, ложиться на стационарное лечение.

Своё мнение по организации медицинского обслуживания местного населения высказала жительница Столбуна Анна Чуешова. А председатель сельисполкома озвучил вопрос директора Столбунской средней школы Леонида Гришечкина о возможности комплексных медицинских осмотров детей прямо в школе. Как отметил Николай Васильков, в выездных осмотрах есть рациональность с точки зрения родителей, которым не надо отпрашиваться с работы для поездок с детьми в поликлиники Ветки или Светиловичей. Но важно соотнести родительские пожелания с возможностями медиков, здесь необходимо беседовать с главным врачом Ветковской центральной райбольницы.