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Назван победитель второго этапа рекламной игры Счастливый платеж от Банка БелВЭБ

24.09.2018 08:26 — Разное | Myfin  
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Назван победитель второго этапа рекламной игры Счастливый платеж от Банка БелВЭБ
фото предоставлено пресс-службой Банка БелВЭБ

Обладателем мобильного телефона Samsung Galaxy S8 64 GB Black стал Мацулевич Денис Николаевич из г.Глубокое. Выигрышной оказалась операция по безналичному расчету через АИС «Расчет» ЕРИП.

«Впервые выиграл! Постоянно пользуюсь услугой «Интернет-Банк», но сразу даже не поверил в свою удачу. Когда мне позвонили из Банка БелВЭБ, чтобы сообщить о выигрыше, переспросил – не шутка ли. Карту «Дива» оформил в июле, тогда же узнал, что проводится игра», – поделился впечатлением Денис Николаевич.

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июля 2018 года запустило рекламную игру «Счастливый платеж от Банка БелВЭБ» для пользователей услуги «Интернет-Банк».

Среди участников каждого этапа игры будет разыгрываться мобильный телефон Samsung Galaxy S8 64 GB Black.

Для участия в рекламной игре «Счастливый платеж от Банка БелВЭБ» необходимо в период проведения соответствующего этапа игры совершить в услуге «Интернет-Банк» не менее одной из следующих видов операций:

 
 
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Состоялся розыгрыш второго этапа рекламной игры Счастливый платеж от Банка БелВЭБ для пользователей услуги Интернет-Банк .
 
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