«Марко» вложил $30 миллионов в Витебский комбинат, чтобы шить там шубы

К 7 ноября холдинг «Марко» запустит Витебский меховой комбинат, в который вложил около 30 миллионов долларов. Затем компания займется проектом в Узбекистане, рассказал гендиректор «Марко» Николай Мартынов, пишет TUT.by с ссылкой на телеканал СТВ.

«Сейчас на предприятии проходит госприемка. Думаю, уже в октябре будут технические испытания и к 7 ноября будем официально открываться», – рассказал Мартынов. На полную мощность комбинат выйдет в 2019-2020 годах.

Мартынов сказал, что после запуска комбината не имел серьезных планов, но передумал, когда был с делегацией в Узбекистане. Там он подписал соглашение на строительство нового обувного предприятия, которое запустят к концу 2019 года. «В Узбекистане действует запрет на вывоз сырья, но соглашение предусматривает обеспечение нашего предприятия сырьем», – рассказал гендиректор.

Напомним, в начале года вице-премьер Владимир Семашко рассказал о Витебском меховом комбинате, который отдали обувной компании: «Еще 3-5 лет назад мы не знали, что с этой фабрикой делать. Отдали «Марко» на льготных условиях, оказали поддержку. Есть проблема с людьми, но лиха беда начало. Думаю, через 2-3 года мы будем видеть, что это предприятие перерабатывает полностью овчину, норку, песца, выращиваемых в Беларуси. Мы из этого сырья должны сделать продукт с высокой добавленной стоимостью – меховую куртку, дубленку, шубу, обувь».

14 октября 2013 года комбинат продали «Марко» как имущественный комплекс за одну базовую величину для реконструкции и модернизации предприятия под производство обуви, меха и швейных изделий под него. В цифрах – мощность переработки в год ожидается на уровне 300 тысяч шкур овчины, 250 тысяч шкурок пушного сырья; на предприятиях холдинга хотят увеличить объем производства обуви до уровня не менее пяти миллионов пар в год. Импортная составляющая при производстве обуви должна снизиться с 63,7% в 2012 году до 31%.