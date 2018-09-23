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Прогноз по курсам валют: доллар в Беларуси может снизиться до 2,02

24.09.2018 09:33 — Разное | Партизан  
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Белорусский рубль на завершившейся валютной неделе существенно укрепился к доллару.

Продолжится ли эта динамика? И чего ждать от других валют
Комментирует myfin.by Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Тенденция на завершившейся неделе коренным образом изменилась. До этого три недели белорусский рубль падал к валютной корзине. Наконец он перешел к укреплению.

Это происходило на фоне достаточно существенного укрепления российского рубля в России. Доллар упал к российскому за неделю на 3,1%, евро упал на 2,3%. При этом на мировом рынке наблюдался рост евро к доллару: с 1,1690 до 1,1790 – на 0,8%.

В результате больше всего к белорусскому рублю упал доллар – на 2,8%. Евро за счет того, что он рос по отношению к доллару, к белорусскому рублю упал меньше – на 1,98%. Российский рубль вырос – на 0,32%.

За неделю стоимость валютной корзины упала, т.е. белорусский рубль к корзине укрепился на 1,09%.

Это максимальное недельное укрепление белорусского рубля к корзине, начиная с конца апреля этого года.
На этой неделе я ожидаю, что российский рубль и дальше будет укрепляться к иностранным валютам.


В результате доллар и евро продолжат свое снижение к белорусскому рублю, а российский рубль может вырасти.
К концу недели я ожидаю, что доллар будет стоить 2,02 рубля, евро – 2,40 рубля, а 100 российских рублей будут стоить 3,15 белорусских рубля.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на завершившейся валютной неделе существенно укрепился к доллару.
 
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