Прогноз по курсам валют: доллар в Беларуси может снизиться до 2,02

Продолжится ли эта динамика? И чего ждать от других валют

myfin.by Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари». Комментирует, старший аналитик компании «Альпари».





– Тенденция на завершившейся неделе коренным образом изменилась. До этого три недели белорусский рубль падал к валютной корзине. Наконец он перешел к укреплению.





Это происходило на фоне достаточно существенного укрепления российского рубля в России. Доллар упал к российскому за неделю на 3,1%, евро упал на 2,3%. При этом на мировом рынке наблюдался рост евро к доллару: с 1,1690 до 1,1790 – на 0,8%.





В результате больше всего к белорусскому рублю упал доллар – на 2,8%. Евро за счет того, что он рос по отношению к доллару, к белорусскому рублю упал меньше – на 1,98%. Российский рубль вырос – на 0,32%.





За неделю стоимость валютной корзины упала, т.е. белорусский рубль к корзине укрепился на 1,09%.





Это максимальное недельное укрепление белорусского рубля к корзине, начиная с конца апреля этого года.

На этой неделе я ожидаю, что российский рубль и дальше будет укрепляться к иностранным валютам.









В результате доллар и евро продолжат свое снижение к белорусскому рублю, а российский рубль может вырасти.

К концу недели я ожидаю, что доллар будет стоить 2,02 рубля, евро – 2,40 рубля, а 100 российских рублей будут стоить 3,15 белорусских рубля.



