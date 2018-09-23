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Какие субсидии выторговал Лукашенко у Путина?
По мнению политолога Валерия Карбалевича, совещание было проведено для того, чтобы формально поставить задачи перед правительством продолжить переговоры для окончательного согласования тех вопросов, которые, по словам Лукашенко, он уладил на политическом уровне с Владимиром Путиным.
Чем придется расплачиваться белорусам за российские преференции?
Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные, заявил Александр Лукашенко 22 сентября на совещании с участием членов белорусского правительства в Минске. Теперь их нужно довести до практической реализации и подписания конкретных документов,
— Но, на мой взгляд, стояла еще одна задача – продемонстрировать и обществу, и номенклатуре, что есть успех и результат. И не случайнео БТ в своем репортаже заявило, что реализация соглашений превысит 30 миллиардов долларов. То есть, надо продемонстрировать успех, потому что авторитет Лукашенко среди общества и номенклатуры во многом зиждется на его способности выбивать из России все новые субсидии.
— Но остается ощущение недосказанности со стороны белорусского президента. О чем он умолчал?
— Совершенно упущена военная тема, военно-техническое сотрудничество, политическое сотрудничество и геополитические проблемы, потому что там много говорилось о СНГ, ОДКБ, о Евразийском союзе, затрагивался даже украинский вопрос — все эти геополитические темы остались за кадром.
Я бы обратил внимание на другое. Лукашенко сказал, что итоги переговоров были результативными, но никакого конкретного документа подписано не было. Единственное, был решен вопрос по поводу перетаможки – Россия вернет деньги, которые задержала. Также по поводу импорта из Беларуси российских нефтепродуктов. Судя по тому звонку, который Путин осуществил уже после совещания, этот вопрос решен. И еще один решенный вопрос — это шестой транш кредита Евразийского фонда развития в 200 миллионов долларов. Все остальные вопросы как бы подвешены.
— За последнее время было несколько встреч между Путиным и Лукашенко, их телефонных разговоров. Как сегодня в общем можно охарактеризовать отношения между Россией и Беларусью?
— Сохраняются серьезные противоречия между сторонами, и торг будет продолжен. Он просто растянут во времени. Попытки Минска решить все вопросы на Сочи-2 не увенчались успехом.
Говорить об исходе этого торга пока сложно. Вроде Россия не отказывается решать проблемы, но и не соглашается. По налоговому маневру Россия вроде бы готова компенсировать Беларуси убытки, но в каком объеме — непонятно. То есть, предметы для переговоров остаются.
— Каких сюрпризов в отношениях между Минском можно ожидать в ближайшее время и среднесрочной перспективе?
— Сюрприз на то и сюрприз, что он появляется неожиданно. Надо внимательно посмотреть за тем, как будет работать новый посол России в Беларуси Михаил Бабич. Какие-то задачи Путиным перед ним же поставлены, и это, наверное, новые задачи, которые не решались предыдущим российским послом. Но вот как их решение будет встречено белорусскими властями? Будем следить.
— Что в отношениях с Россией сегодня больше всего беспокоит официальный Минск?
— Для Минска сейчас самое главное хотя бы сохранить тот объем субсидий, которые Беларусь имела от России в последние годы. Он может уменьшиться вследствие того же налогового маневра, болезненной обеспокоенности соседа тем, что Беларусь увеличила импорт нефтепродуктов, полученных из России.
— А что беспокоит Москву?
— Вот тут сказать сложнее, поскольку официально Россия никаких особых претензий не предъявляет. Если судить по публикациям в российских СМИ, их основной месседж состоит в том, что Беларусь идет по пути Украины. То есть, сам факт существования независимого белорусского государства как бы укрепляет белорусскую независимость. Это происходит даже не столько от действий правительства, властей Беларуси, сколько в силу самой логики политической и исторической инерции: чем больше существует независимая Беларусь, тем больше укрепляется ее независимость.
Появляется новое поколение, которое выросло в независимой Беларуси, и какие-то вопросы об объединении с Россией для него вообще непонятны. Москва это видит, и это ее беспокоит. И что с этим делать, не совсем ясно. По моим представлениям, эту проблему поставил Путин перед новым российским послом – если не остановить этот процесс, то хотя бы контролировать его.
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По мнению политолога Валерия Карбалевича, совещание было проведено для того, чтобы формально поставить задачи перед правительством продолжить переговоры для...
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