Какие субсидии выторговал Лукашенко у Путина?

Чем придется расплачиваться белорусам за российские преференции?





пишет zautra.by Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные, заявил Александр Лукашенко 22 сентября на совещании с участием членов белорусского правительства в Минске. Теперь их нужно довести до практической реализации и подписания конкретных документов,zautra.by





— Но, на мой взгляд, стояла еще одна задача – продемонстрировать и обществу, и номенклатуре, что есть успех и результат. И не случайнео БТ в своем репортаже заявило, что реализация соглашений превысит 30 миллиардов долларов. То есть, надо продемонстрировать успех, потому что авторитет Лукашенко среди общества и номенклатуры во многом зиждется на его способности выбивать из России все новые субсидии.





— Но остается ощущение недосказанности со стороны белорусского президента. О чем он умолчал?





— Совершенно упущена военная тема, военно-техническое сотрудничество, политическое сотрудничество и геополитические проблемы, потому что там много говорилось о СНГ, ОДКБ, о Евразийском союзе, затрагивался даже украинский вопрос — все эти геополитические темы остались за кадром.





Я бы обратил внимание на другое. Лукашенко сказал, что итоги переговоров были результативными, но никакого конкретного документа подписано не было. Единственное, был решен вопрос по поводу перетаможки – Россия вернет деньги, которые задержала. Также по поводу импорта из Беларуси российских нефтепродуктов. Судя по тому звонку, который Путин осуществил уже после совещания, этот вопрос решен. И еще один решенный вопрос — это шестой транш кредита Евразийского фонда развития в 200 миллионов долларов. Все остальные вопросы как бы подвешены.





— За последнее время было несколько встреч между Путиным и Лукашенко, их телефонных разговоров. Как сегодня в общем можно охарактеризовать отношения между Россией и Беларусью?





— Сохраняются серьезные противоречия между сторонами, и торг будет продолжен. Он просто растянут во времени. Попытки Минска решить все вопросы на Сочи-2 не увенчались успехом.





Говорить об исходе этого торга пока сложно. Вроде Россия не отказывается решать проблемы, но и не соглашается. По налоговому маневру Россия вроде бы готова компенсировать Беларуси убытки, но в каком объеме — непонятно. То есть, предметы для переговоров остаются.





— Каких сюрпризов в отношениях между Минском можно ожидать в ближайшее время и среднесрочной перспективе?





— Сюрприз на то и сюрприз, что он появляется неожиданно. Надо внимательно посмотреть за тем, как будет работать новый посол России в Беларуси Михаил Бабич. Какие-то задачи Путиным перед ним же поставлены, и это, наверное, новые задачи, которые не решались предыдущим российским послом. Но вот как их решение будет встречено белорусскими властями? Будем следить.





— Что в отношениях с Россией сегодня больше всего беспокоит официальный Минск?





— Для Минска сейчас самое главное хотя бы сохранить тот объем субсидий, которые Беларусь имела от России в последние годы. Он может уменьшиться вследствие того же налогового маневра, болезненной обеспокоенности соседа тем, что Беларусь увеличила импорт нефтепродуктов, полученных из России.





— А что беспокоит Москву?





— Вот тут сказать сложнее, поскольку официально Россия никаких особых претензий не предъявляет. Если судить по публикациям в российских СМИ, их основной месседж состоит в том, что Беларусь идет по пути Украины. То есть, сам факт существования независимого белорусского государства как бы укрепляет белорусскую независимость. Это происходит даже не столько от действий правительства, властей Беларуси, сколько в силу самой логики политической и исторической инерции: чем больше существует независимая Беларусь, тем больше укрепляется ее независимость.









Появляется новое поколение, которое выросло в независимой Беларуси, и какие-то вопросы об объединении с Россией для него вообще непонятны. Москва это видит, и это ее беспокоит. И что с этим делать, не совсем ясно. По моим представлениям, эту проблему поставил Путин перед новым российским послом – если не остановить этот процесс, то хотя бы контролировать его.



