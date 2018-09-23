ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главком сборной Беларуси по гребле на байдарке и каноэ: для меня места ниже 3-го — трагедия

24.09.2018 09:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарке и каноэ Владимир Шантарович рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о своем видении развития этого вида спорта.

Главком сборной Беларуси по гребле на байдарке и каноэ: для меня места ниже 3-го — трагедия
фото: gp.by
— Владимир Владимирович, вы стали тренером после окончания университета в 1973-м, а через 9 лет вам присвоили звание заслуженного тренера БССР. Неужели можно так быстро себя проявить?

— На самом деле это довольно большой срок. За 5 лет до этого по линии Центрального совета общества «Спартак» меня и моих воспитанников начали приглашать на сборы в Москву. Ученики росли. На Всесоюзных юношеских играх в Самарканде в 1982-м Сергей Корнеевец и Виктор Дедковский стали победителями. В том же году за развитие резерва дали заслуженного. Это были парни из моего первого набора. Ух, там была команда…

— Сейчас тренеры жалуются: детей никакими пряниками не заманить в спортивную школу. Какие у вас были методы?

— Дети приходят не на вид спорта, а на тренера. Сначала нужно заинтересовать: играми, походами, активностями, поездками в летние лагеря. Мои ученики дневали и ночевали на спортивной базе. Но есть нюанс: если вешаешь лапшу на уши, ребята быстро уходят. Когда слова не расходятся с делом, идут за тобой. Дальше их увлекают первые победы, личные рекорды. Постепенно тренировки переходят из разряда игровых в трудовые. Нужно «издеваться» над собой. Тогда может вырасти успешный спортсмен. Когда вкусил момент славы, начал зарабатывать на жизнь спортом, из этого сложно выбраться. Отмечу, платить зарплату в те времена начинали в 17-18 лет, нужно было только стать призером первенства СССР. Ученика переводили на ставку спортивного комитета, которая сулила минимум 120 рублей.

— Были ли такие ученики, которых вы упрашивали вернуться?



— Никогда. Понимал, что вперед выходят те, кто много работает. Талантливые ребята из неблагополучных семей до 17-18 лет могли выигрывать, но впоследствии большинство уходило из гребли. Они становились неуправляемыми, их забирали улица и алкоголь. Даже возможность заработать нормальные деньги не спасала положение. Чаще всего в профессионалы выбивались дети рабочего класса, но были и исключения.

— Что значит для вас любимое дело?

— Я им живу. Плати мне, не плати, все равно буду ходить на работу. В моей команде те, кто понимает, что я делаю, и так же мыслит. Те, кто приходит не жить этим, а работать, долго не задержатся. Мне кажется, сегодня 12–15 % населения нашей страны занимаются любимым делом. Остальные идут на работу, как на каторгу. Все хотят получать большие деньги. Но нельзя сразу заработать 1 000 долларов. Ты еще не прошел путь специалиста на 100, 200 долларов, ты должен показать знания.

В своем деле пользуюсь правилом велосипеда: крутишь педали — едешь вперед. Перестал ногами работать — остановился, никому не нужен. Необходимо постоянно бежать вперед: за успехом, результатом, знаниями. И я бегу. Если наша сборная не выступает на главных стартах сезона, то мы отстаем от соперников в секундах, мышлении. Каждый чемпионат мира, Олимпиада — новые рекорды.

— То есть каждый год нужно составлять новую и более эффективную программу подготовки?

— Почему в видах спорта идет не рост, а стабилизация результатов. Каждый наставник мнит себя великим, зацикливается в определенном ритме и… финиш. На самом деле тренер должен быть многогранным специалистом: биохимиком, генетиком, физиологом, психологом, методистом. Кто успевает всё это охватить, преуспевает в результатах. Без выстроенной системы, школы, методики ничего не получится. Многие виды спорта в Беларуси когда-то были на высоте, а потом зачахли. Они жили на таланте определенной группы спортсменов. Никто не мог тогда объяснить победы этих ребят. Сегодня нужно уметь докапываться до сути, причем для каждого атлета найти подходящую программу.

— Какой момент был самым сложным в вашей карьере тренера?

— Развал СССР. Тогда в месяц получал 12–17 долларов. Сил хватило остаться в спорте. Даже не замаячила идея уйти куда-нибудь. У Марининой мамы был участок земли под Мозырем. После тренировок приезжали туда, я впрягался в плуг и пахал. Зато все свое: картошка, морковка, огурцы. Оттепель пришла в начале 2000-го.

Меня пригласили в сборную. Вскоре стал старшим тренером по байдарке. Потом вызвал министр спорта и туризма Александр Григоров и попросил сделать греблю в стране такой же, как в Мозыре. Я пообещал, что постараюсь. С 1 января 2006 года назначили главным тренером сборной.

— Вы строги со спортсменами?

— И строг, и справедлив. Не выполняешь программу подготовки — значит, уровень не соответствует международному стандарту. Таких не беру на чемпионат мира и Европы. Для меня места ниже 3-го — трагедия. Следовательно, сезон человек провел впустую. Объясняю: средства, вложенные в него государством, не возымели нужной отдачи. Мое правило таково: в национальной команде молодые атлеты на чемпионате мира должны показывать результат не ниже 6-го, взрослые — не ниже 3-го. В противном случае какой смысл садиться в самолет и ехать на турнир туристом?!

Часто повторяю спортсменам золотую фразу: медаль превращается в ржавый металл, если через год ее ничем не подкрепляешь. Спорт высших достижений — это война, битва характеров. Олимпиада — проверка атлета на все качества. Туда отбирается только стальной человек или воин. Он приходит только победить. На Игры отбирают у гребцов 9 лучших. Все они воины. Но только один впоследствии станет самым-самым.




 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарке и каноэ Владимир Шантарович рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о своем видении развития...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Газпром» потерял лидерство в рейтинге энергетических компаний мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика