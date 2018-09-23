Главком сборной Беларуси по гребле на байдарке и каноэ: для меня места ниже 3-го — трагедия

— Владимир Владимирович, вы стали тренером после окончания университета в 1973-м, а через 9 лет вам присвоили звание заслуженного тренера БССР. Неужели можно так быстро себя проявить?





— На самом деле это довольно большой срок. За 5 лет до этого по линии Центрального совета общества «Спартак» меня и моих воспитанников начали приглашать на сборы в Москву. Ученики росли. На Всесоюзных юношеских играх в Самарканде в 1982-м Сергей Корнеевец и Виктор Дедковский стали победителями. В том же году за развитие резерва дали заслуженного. Это были парни из моего первого набора. Ух, там была команда…





— Сейчас тренеры жалуются: детей никакими пряниками не заманить в спортивную школу. Какие у вас были методы?





— Дети приходят не на вид спорта, а на тренера. Сначала нужно заинтересовать: играми, походами, активностями, поездками в летние лагеря. Мои ученики дневали и ночевали на спортивной базе. Но есть нюанс: если вешаешь лапшу на уши, ребята быстро уходят. Когда слова не расходятся с делом, идут за тобой. Дальше их увлекают первые победы, личные рекорды. Постепенно тренировки переходят из разряда игровых в трудовые. Нужно «издеваться» над собой. Тогда может вырасти успешный спортсмен. Когда вкусил момент славы, начал зарабатывать на жизнь спортом, из этого сложно выбраться. Отмечу, платить зарплату в те времена начинали в 17-18 лет, нужно было только стать призером первенства СССР. Ученика переводили на ставку спортивного комитета, которая сулила минимум 120 рублей.





— Были ли такие ученики, которых вы упрашивали вернуться?













— Никогда. Понимал, что вперед выходят те, кто много работает. Талантливые ребята из неблагополучных семей до 17-18 лет могли выигрывать, но впоследствии большинство уходило из гребли. Они становились неуправляемыми, их забирали улица и алкоголь. Даже возможность заработать нормальные деньги не спасала положение. Чаще всего в профессионалы выбивались дети рабочего класса, но были и исключения.





— Что значит для вас любимое дело?





— Я им живу. Плати мне, не плати, все равно буду ходить на работу. В моей команде те, кто понимает, что я делаю, и так же мыслит. Те, кто приходит не жить этим, а работать, долго не задержатся. Мне кажется, сегодня 12–15 % населения нашей страны занимаются любимым делом. Остальные идут на работу, как на каторгу. Все хотят получать большие деньги. Но нельзя сразу заработать 1 000 долларов. Ты еще не прошел путь специалиста на 100, 200 долларов, ты должен показать знания.





В своем деле пользуюсь правилом велосипеда: крутишь педали — едешь вперед. Перестал ногами работать — остановился, никому не нужен. Необходимо постоянно бежать вперед: за успехом, результатом, знаниями. И я бегу. Если наша сборная не выступает на главных стартах сезона, то мы отстаем от соперников в секундах, мышлении. Каждый чемпионат мира, Олимпиада — новые рекорды.





— То есть каждый год нужно составлять новую и более эффективную программу подготовки?





— Почему в видах спорта идет не рост, а стабилизация результатов. Каждый наставник мнит себя великим, зацикливается в определенном ритме и… финиш. На самом деле тренер должен быть многогранным специалистом: биохимиком, генетиком, физиологом, психологом, методистом. Кто успевает всё это охватить, преуспевает в результатах. Без выстроенной системы, школы, методики ничего не получится. Многие виды спорта в Беларуси когда-то были на высоте, а потом зачахли. Они жили на таланте определенной группы спортсменов. Никто не мог тогда объяснить победы этих ребят. Сегодня нужно уметь докапываться до сути, причем для каждого атлета найти подходящую программу.





— Какой момент был самым сложным в вашей карьере тренера?





— Развал СССР. Тогда в месяц получал 12–17 долларов. Сил хватило остаться в спорте. Даже не замаячила идея уйти куда-нибудь. У Марининой мамы был участок земли под Мозырем. После тренировок приезжали туда, я впрягался в плуг и пахал. Зато все свое: картошка, морковка, огурцы. Оттепель пришла в начале 2000-го.





Меня пригласили в сборную. Вскоре стал старшим тренером по байдарке. Потом вызвал министр спорта и туризма Александр Григоров и попросил сделать греблю в стране такой же, как в Мозыре. Я пообещал, что постараюсь. С 1 января 2006 года назначили главным тренером сборной.





— Вы строги со спортсменами?





— И строг, и справедлив. Не выполняешь программу подготовки — значит, уровень не соответствует международному стандарту. Таких не беру на чемпионат мира и Европы. Для меня места ниже 3-го — трагедия. Следовательно, сезон человек провел впустую. Объясняю: средства, вложенные в него государством, не возымели нужной отдачи. Мое правило таково: в национальной команде молодые атлеты на чемпионате мира должны показывать результат не ниже 6-го, взрослые — не ниже 3-го. В противном случае какой смысл садиться в самолет и ехать на турнир туристом?!





Часто повторяю спортсменам золотую фразу: медаль превращается в ржавый металл, если через год ее ничем не подкрепляешь. Спорт высших достижений — это война, битва характеров. Олимпиада — проверка атлета на все качества. Туда отбирается только стальной человек или воин. Он приходит только победить. На Игры отбирают у гребцов 9 лучших. Все они воины. Но только один впоследствии станет самым-самым.











