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Вопрос двух недель: поезд с белорусским молоком прибыл в Китай
Поезд с белорусским молоком, следовавший по маршруту Колядичи — Чунцин, спустя две недели прибыл на конечную станцию.
Поставка молочной продукции является первой в формате полноконтейнерного поезда. В его состав входит 41 сорокафутовый контейнер, 40 из которых наполнены сухим обезжиренным молоком. В остальных контейнерах также находится экспортная белорусская продукция.
Перевозки организованы предприятием «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги и ЗАО «Мясо-молочная компания».
Отметим, что всего за текущий год в Поднебесную поставлено 57,3 тыс. тонн молочной продукции на сумму более 20 млн долларов США.
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Поезд с белорусским молоком, следовавший по маршруту Колядичи — Чунцин, спустя две недели прибыл на конечную станцию.
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