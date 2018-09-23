Вопрос двух недель: поезд с белорусским молоком прибыл в Китай

Поставка молочной продукции является первой в формате полноконтейнерного поезда. В его состав входит 41 сорокафутовый контейнер, 40 из которых наполнены сухим обезжиренным молоком. В остальных контейнерах также находится экспортная белорусская продукция.





Перевозки организованы предприятием «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги и ЗАО «Мясо-молочная компания».





Отметим, что всего за текущий год в Поднебесную поставлено 57,3 тыс. тонн молочной продукции на сумму более 20 млн долларов США.



