Рядом с БЕЛДЖИ появятся новые заводы автокомпонентов

"Проведены переговоры с Ханчжоу по созданию производств автокомпонентов рядом с нашим заводом. Принципы таковы, что надо создавать производство, которое могло бы продавать часть компонентов на весь рынок Евразийского экономического союза", - отметил Геннадий Свидерский.





Он подчеркнул, что китайские партнеры уже выразили соответствующее намерение. "Наше законодательство стабильно защищает интересы инвесторов. Надеюсь, в 2018-2019 годах сможем получать практический результат от этих проектов", - добавил первый замминистра.





Рядом с заводом "БЕЛДЖИ" уже зарегистрированы предприятия по производству моторов, радиаторов, сидений. "Это совместные предприятия с контрольным пакетом китайских партнеров. Это и есть прямые инвестиции на чистой основе через формирование уставного фонда и реализацию инвестиционного проекта", - пояснил Геннадий Свидерский.



