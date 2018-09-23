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Рядом с БЕЛДЖИ появятся новые заводы автокомпонентов

24.09.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский сообщил о планах по созданию новые заводов автокомпонентов.

"Проведены переговоры с Ханчжоу по созданию производств автокомпонентов рядом с нашим заводом. Принципы таковы, что надо создавать производство, которое могло бы продавать часть компонентов на весь рынок Евразийского экономического союза", - отметил Геннадий Свидерский.

Он подчеркнул, что китайские партнеры уже выразили соответствующее намерение. "Наше законодательство стабильно защищает интересы инвесторов. Надеюсь, в 2018-2019 годах сможем получать практический результат от этих проектов", - добавил первый замминистра.

Рядом с заводом "БЕЛДЖИ" уже зарегистрированы предприятия по производству моторов, радиаторов, сидений. "Это совместные предприятия с контрольным пакетом китайских партнеров. Это и есть прямые инвестиции на чистой основе через формирование уставного фонда и реализацию инвестиционного проекта", - пояснил Геннадий Свидерский.

 
 
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Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский сообщил о планах по созданию новые заводов автокомпонентов.
 
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