Как попытались сорвать горячую линию в редакции «БГ» на тему коррупции

редакции «БГ» 20 сентября прошла часовая прямая телефонная линия с Анатолием Лебедько и Ярославом Романчуком на тему коррупции в Беларуси. Анонс о ее проведении, а также номера телефонов (один – мобильный, другой – городской), на которые нужно было звонить, чтобы задать вопросы, были размещены на сайте ОГП, сайте газеты и в соцсетях. 20 сентября прошла часовая прямая телефонная линия с Анатолием Лебедько и Ярославом Романчуком на тему коррупции в Беларуси. Анонс о ее проведении, а также номера телефонов (один – мобильный, другой – городской), на которые нужно было звонить, чтобы задать вопросы, были размещены на сайте ОГП, сайте газеты и в соцсетях.





Однако через несколько минут после начала прямой линии на один из редакционных телефонов (не указанный в анонсе) позвонили… по поводу объявления о продаже квартиры. Спустя несколько минут аналогичный звонок поступил и на телефон, указанный в анонсе прямой линии о коррупции. Потом звонки посыпались практически беспрерывно на четыре телефонных номера. Как нам пояснили звонившие, они нашли на популярном сайте объявление о сдаче внаем двух квартир в центре Бреста по весьма привлекательной цене. Спустя несколько минут аналогичный звонок поступил и на телефон, указанный в анонсе прямой линии о коррупции. Потом звонки посыпались практически беспрерывно на четыре телефонных номера. Как нам пояснили звонившие, они нашли на популярном сайте объявление

Кроме того, еще несколько звонков, адресованных персонально Ярославу Романчуку и Анатолию Лебедько, касались отнюдь не вопросов коррупции, а были, мягко говоря, неэтичными.





Позже выяснилось, что в этот день мы не только «квартиры внаем сдавали». В интернете обнаружились еще как минимум два объявления с указанием редакционных телефонов: одно – о продаже машины, другое – о бонстиках. Причем два номера из указанных в них в анонсе прямой линии не значились. Но звонки на них в горячий вечер четверга поступали.





Видимо, тема коррупции оказалась настолько кому-то близка, что решили таким вот образом затруднить доступ к нашим телефонным линиям.





Тем не менее заявленное мероприятие состоялось, вопросы экспертам поступили, а ответы на них вскоре будут опубликованы на сайте и ближайшем номере «БГ».