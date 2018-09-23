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Как попытались сорвать горячую линию в редакции «БГ» на тему коррупции
За час только на один мобильный телефон поступило больше 20 звонков и 9 СМС. И касались они не вопросов коррупции.
Ярослав Романчук и Анатолий Лебедько проводят прямую линию по вопросам коррупции. Фото: Виктор Павлов
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Однако через несколько минут после начала прямой линии на один из редакционных телефонов (не указанный в анонсе) позвонили… по поводу объявления о продаже квартиры. Спустя несколько минут аналогичный звонок поступил и на телефон, указанный в анонсе прямой линии о коррупции. Потом звонки посыпались практически беспрерывно на четыре телефонных номера. Как нам пояснили звонившие, они нашли на популярном сайте объявление о сдаче внаем двух квартир в центре Бреста по весьма привлекательной цене.
Кроме того, еще несколько звонков, адресованных персонально Ярославу Романчуку и Анатолию Лебедько, касались отнюдь не вопросов коррупции, а были, мягко говоря, неэтичными.
Позже выяснилось, что в этот день мы не только «квартиры внаем сдавали». В интернете обнаружились еще как минимум два объявления с указанием редакционных телефонов: одно – о продаже машины, другое – о бонстиках. Причем два номера из указанных в них в анонсе прямой линии не значились. Но звонки на них в горячий вечер четверга поступали.
Видимо, тема коррупции оказалась настолько кому-то близка, что решили таким вот образом затруднить доступ к нашим телефонным линиям.
Тем не менее заявленное мероприятие состоялось, вопросы экспертам поступили, а ответы на них вскоре будут опубликованы на сайте и ближайшем номере «БГ».
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За час только на один мобильный телефон поступило больше 20 звонков и 9 СМС. И касались они не вопросов коррупции.
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