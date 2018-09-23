Таможенные платежи перевыполнили план

«Экономическая газета» , сумма платежей, контролируемых ГТК, на 19 сентября 2018 года составила более 6,5 млрд. BYN. Это больше, чем на треть, за аналогичный период 2017 года. Как сообщает, сумма платежей, контролируемых ГТК, на 19 сентября 2018 года составила более 6,5 млрд. BYN. Это больше, чем на треть, за аналогичный период 2017 года.





Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании объединенной коллегии таможенных служб стран-членов ЕАЭС.





Как отметил глава ГТК, с увеличением потока транзита таможенные службы успешно справляются - почти 90% партий товаров выпускается меньше чем за 10 минут. Помогают в этом и внедренные информационные технологии, - благодаря им обработано уже на 11% больше транзитных поставок чем в прошлом году, и почти на 40% - чем в 2016.