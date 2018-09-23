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Таможенные платежи перевыполнили план
Плановые показатели по отчислениям в бюджет, контролируемым белорусской таможней, выполнены уже на 100,4%.
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Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании объединенной коллегии таможенных служб стран-членов ЕАЭС.
Как отметил глава ГТК, с увеличением потока транзита таможенные службы успешно справляются - почти 90% партий товаров выпускается меньше чем за 10 минут. Помогают в этом и внедренные информационные технологии, - благодаря им обработано уже на 11% больше транзитных поставок чем в прошлом году, и почти на 40% - чем в 2016.
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Плановые показатели по отчислениям в бюджет, контролируемым белорусской таможней, выполнены уже на 100,4%.
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