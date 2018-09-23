﻿ Championat.com: решения о назначениях в минском "Динамо" принимаются на самом верху, где уже устали от людей, не приносящих никакого результата. 21.by
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Championat.com: решения о назначениях в минском "Динамо" принимаются на самом верху, где уже устали от людей, не приносящих никакого результата

24.09.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Корреспондент championat.com Павел Панышев оценил вероятность варианта, при котором Олег Знарок возглавит минское "Динамо".

Вероятность назначения: 30% 

- Ранее мы писали, что вряд ли стоит ожидать Знарка в минском "Динамо", где на волоске висит Горди Дуайер. Но после заявлений Олега Валерьевича о том, что разговоры о его якобы баснословных финансовых запросов являются чушью, шансы поработать в столице Беларуси у тренера с немецким гражданством увеличились. 

"Зубрам" точно пригодится опыт Знарка, его харизма и умение выстраивать коллектив. Да, трудно работать с командой, которую комплектовали без твоего участия, но тренерам не привыкать к подобным ситуациям. Не стоит забывать, что решения о назначениях в минском "Динамо" принимаются на самом верху, где уже устали от людей, не приносящих никакого результата. "Зубры" хотят видеть в своей команде сильного и системообразующего специалиста, — пишет Панышев.


 
 
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Корреспондент championat.com Павел Панышев оценил вероятность варианта, при котором Олег Знарок возглавит минское "Динамо".
 
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