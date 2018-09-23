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Фотофакт: получены первые в истории снимки с астероида

24.09.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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Два японских мини-робота, запущенных с зонда «Хаябуса-2», совершили первую в истории успешную посадку на астероид и передали ученым фотографии и данные с его поверхности.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает сайт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Мобильные исследовательские роботы MINERVA-II1, каждый из которых весит всего один килограмм, отделились от «Хаябусы-2» 21 сентября. Они находятся в хорошем состоянии, и как минимум один из них движется по поверхности астероида Рюгу, до которого «Хаябуса-2» добрался еще в июне.



Фотографии, сделанные MINERVA-II1, получились размытыми из-за вращения роботов при движении и бликов солнечного света. Всего JAXA обнародовало три снимка.


 
 
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Два японских мини-робота, запущенных с зонда «Хаябуса-2», совершили первую в истории успешную посадку на астероид и передали ученым фотографии и данные с его...
 
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