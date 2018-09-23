Бывший советник Путина: При возможной аннексии Беларуси Запад выразит очередную «глубокую обеспокоенность»









Сотрудник Вашингтонского института Катона, бывший советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала 112 вновь заявил, что следующей жертвой российской агрессии может стать Беларусь. Запад, по его словам, при этом только выразит очередную «глубокую обеспокоенность».





Говоря об аннексии Крыма, Андрей Илларионов добавил: «Что может быть еще, какая страна может стать жертвой подобной агрессии? Очевидно, что следующей жертвой агрессии может оказаться Беларусь. В отличие от балтийских государств, Беларусь не имеет такого ресурса, как членство в NATO. США это понимают. Самая главная проблема заключается в том, что в настоящее время администрация США занимается другими вопросами. Прежде всего, внутренней политикой. Беларусь не является членом NATO, не является участником каких-либо международных союзов, кроме союза с Россией», - заявил Илларионов.





На вопрос: «Зачем Путину Беларусь?» - бывший советник президента России ответил: «Это полностью соответствует мировоззрению Путина... Он говорил, что нет отдельных наций: русских, украинцев, белорусов. Более года тому назад он сформулировал: «Один народ, одна религия, один князь».