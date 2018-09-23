ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве продолжается грандиозный шухер

24.09.2018 08:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Наводят «порядок» к 11 октября. Аж 5-й по счету форум регионов Беларуси и России. Совершенно бесполезный для нас.

В Могилеве продолжается грандиозный шухер
Четыре раза уже собирались, а где результат? Кто-нибудь видел? Мы живем все хуже и хуже. Приедут совершенно далекие от нужд населения люди, поговорят, попьют, поедят, посмотрят на «потемкинские» сооружения и разъедутся, сообщает ucpb.org. В Могилев также пожалуют Лукашенко и Путин. Ну, вы понимаете. Короче, наша власть без стыда и совести хочет ублажить начальство за счет нас, налогоплательщиков. Из кожи вон лезут, чтобы угодить. И при этом слова красивые придумывают –так это же потом людям останется. Знаем мы, что потом останется, все переделывать придется.

Сегодня вместе с Алексеем Кириенко подали заявку на митинг. Цель - протест против показухи, устроенной властями города в связи с приездом Лукашенко и Путина, против расточительства, нерационального расходования средств налогоплательщиков, потраченных не на нужды населения, а во избежание разносов от начальства. По нашим «законам» пока не имею права называть дату, место и время.

На снимках дом №34 по ул. Космонавтов в Могилеве. Больше года назад начат капитальный ремонт. Больше года на балконах жильцов нет ограждений. Посмотрите на открытую дверь на балконе 3-го этажа. Вы можете себе представить, что у вас такой балкон уже больше года?



Но все силы коммунальщиков силы брошены для того, чтобы не ударить лицом в грязь перед начальством, для наших чиновников главное –не люди, а чтобы не получить разнос от несменяемого! А люди – они подождут, и пусть налоги вовремя платят!

В город Путин с Лукашенко едут!

Маленькая деталь. За время «ремонта» этого дома Андрей Киблов, занимавший должность генерального директора МГКУП «Управление коммунальных предприятий», с треском проваливший ремонт этого дома, сумел стать не только депутатом, но даже председателем Могилевского городского Совета депутатов 28 созыва! Во как!

И еще. Просьба к могилевчанам дополнить список «забот» отцов города о своем населении фотографиями!


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наводят «порядок» к 11 октября. Аж 5-й по счету форум регионов Беларуси и России. Совершенно бесполезный для нас.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жевательной резинке 170 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика