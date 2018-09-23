В Могилеве продолжается грандиозный шухер

сообщает ucpb.org. В Четыре раза уже собирались, а где результат? Кто-нибудь видел? Мы живем все хуже и хуже. Приедут совершенно далекие от нужд населения люди, поговорят, попьют, поедят, посмотрят на «потемкинские» сооружения и разъедутся,ucpb.org. В Могилев также пожалуют Лукашенко и Путин. Ну, вы понимаете. Короче, наша власть без стыда и совести хочет ублажить начальство за счет нас, налогоплательщиков. Из кожи вон лезут, чтобы угодить. И при этом слова красивые придумывают –так это же потом людям останется. Знаем мы, что потом останется, все переделывать придется.





Сегодня вместе с Алексеем Кириенко подали заявку на митинг. Цель - протест против показухи, устроенной властями города в связи с приездом Лукашенко и Путина, против расточительства, нерационального расходования средств налогоплательщиков, потраченных не на нужды населения, а во избежание разносов от начальства. По нашим «законам» пока не имею права называть дату, место и время.





На снимках дом №34 по ул. Космонавтов в Могилеве. Больше года назад начат капитальный ремонт. Больше года на балконах жильцов нет ограждений. Посмотрите на открытую дверь на балконе 3-го этажа. Вы можете себе представить, что у вас такой балкон уже больше года?













Но все силы коммунальщиков силы брошены для того, чтобы не ударить лицом в грязь перед начальством, для наших чиновников главное –не люди, а чтобы не получить разнос от несменяемого! А люди – они подождут, и пусть налоги вовремя платят!





В город Путин с Лукашенко едут!





Маленькая деталь. За время «ремонта» этого дома Андрей Киблов, занимавший должность генерального директора МГКУП «Управление коммунальных предприятий», с треском проваливший ремонт этого дома, сумел стать не только депутатом, но даже председателем Могилевского городского Совета депутатов 28 созыва! Во как!





И еще. Просьба к могилевчанам дополнить список «забот» отцов города о своем населении фотографиями!



