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Жевательной резинке 170 лет

24.09.2018 08:07 — Разное | Партизан  
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23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки. Изобрел ее у себя дома американец Джон Куртис, пишет «Календарь событий».

Жевательная резинка — вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Прародителем лакомства называют куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов, которые были найдены до нашей эры во время раскопок в Северной Европе.

Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и создали свой вариант жевательной резинки — из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь «жвачка» (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.


В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки. В начале 1990-х годов фантики от «жвачек» и особенно «вкладыши» выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников.

 
 
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23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки. Изобрел ее у себя дома американец Джон Куртис, пишет «Календарь событий».
 
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