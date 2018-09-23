В Австралии убили четыре акулы за нападение на туристов





Хищников поймали с помощью крючка с наживкой.





Последняя акула, которую удалось поймать, была гуманно подвергнута эвтаназии.





"Хотя акулы такого размера потенциально очень опасны для людей, все же не ясно, были ли они ответственны за травмы, причиненные двум пловцам", - сказал представитель полиции.





Одна из акул достигала в длину 3,7 метра, остальные - до трех метров.





Отмечается, что женщина и девочка все еще находятся в больнице.





Ранее в США акула напала на человека, от полученных травм мужчина погиб.





пишет telegraf.by Также сообщалось, что турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам,telegraf.by



