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В Австралии убили четыре акулы за нападение на туристов
В Австралии убили четыре тигровые акулы за то, что они напали на женщину и 12-летнюю девочку у побережья штата Квинсленд. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает The Telegraph.
Хищников поймали с помощью крючка с наживкой.
Последняя акула, которую удалось поймать, была гуманно подвергнута эвтаназии.
"Хотя акулы такого размера потенциально очень опасны для людей, все же не ясно, были ли они ответственны за травмы, причиненные двум пловцам", - сказал представитель полиции.
Одна из акул достигала в длину 3,7 метра, остальные - до трех метров.
Отмечается, что женщина и девочка все еще находятся в больнице.
Ранее в США акула напала на человека, от полученных травм мужчина погиб.
Также сообщалось, что турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам,
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В Австралии убили четыре тигровые акулы за то, что они напали на женщину и 12-летнюю девочку у побережья штата Квинсленд. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает...
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