|
В утренний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Минск застрял в 9-балльных пробках. Особенно затруднено движение в центре столицы.
Транспортную обстановку усугубили мелкие аварии и дождь. Движение серьезно затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе аварийного путепровода в Лошице.
Напомним, на понедельник, 24 сентября, в Беларуси было
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение серьезно затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе аварийного путепровода в Лошице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)