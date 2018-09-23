В утренний час пик Минск застрял в 9-балльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Минск застрял в 9-балльных пробках. Особенно затруднено движение в центре столицы.





Транспортную обстановку усугубили мелкие аварии и дождь. Движение серьезно затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе аварийного путепровода в Лошице.

Напомним, на понедельник, 24 сентября, в Беларуси было объявлено штормовое предупреждение. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с.