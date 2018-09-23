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Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

24.09.2018 09:00 — Разное | ProBusiness  
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Куда движется мировой рынок интернет-рекламы? И заменит ли искусственный интеллект живого маркетолога? В какую сторону развивается формат нативной рекламы? Что такое хаквертайзинг? На какие изменения в рекламном законодательстве Беларуси обратить внимание? Не пропустите ответы на эти вопросы в потоке «Маркетинг» международной конференции «Деловой интернет» 2−3 ноября. Спешите купить билет!

Конференция «Деловой интернет» ежегодно рассказывает о трендах и новом инструментарии в сфере интернет-рекламы и маркетинга. Своими кейсами делятся международные эксперты. Подробнее — в нашем обзоре.

В этом году конференция состоит из двух потоков:

  • 2 ноября — «Маркетинг».
  • 3 ноября — «Бизнес».

Программа потока «Маркетинг»: кто, где и о чем?

Не пропустите выступления знаковых спикеров в потоке «Маркетинг»!

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию TUT.BY представит выступление на тему «Белорусский рынок интернет-рекламы: жив или мертв?».

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Свой прогноз о путях развития нативного формата предложит Алексей Амётов, сооснователь и издатель Look At Media.

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Про развитие мирового рынка интернет-рекламы (Россия, Западная Европа, США) расскажет Борис Омельницкий, президент IAB Russia / директор по стратегическому развитию рынка Яндекс.

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Владимир Могилевец, креативный директор Phygital Manufactory CLAB, автор канала о технологиях в рекламе и маркетинге @AdTechRu, колумнист marketing.by затронет тему искусственного интеллекта в маркетинге. Как машинное обучение стимулирует креатив в рекламе? Какие мнения существуют по поводу этичности использования искусственного интеллекта? Как автоматизация процессов влияет на роль специалистов в маркетинге и рекламе? Не пропустите выступление Владимира.

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Татьяна Игнатовская, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры», расскажет об актуальных изменениях в рекламном законодательстве Беларуси.

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Екатерина Доманькова, сооснователь и гендиректор Beautyhack.ru, обладательница титула «Супермодель мира», поделится собственным опытом о том, как с помощью личного бренда построить медиа.

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Илья Кухарев, креативный директор getbob digital agency, выступит с темой «Хаквертайзинг: сломаешь систему или она тебя?». Что такое хаквертайзинг? Должны ли запреты и ограничения стимулировать креатив? Легко ли «взломать» привычные подходы к созданию рекламных кампаний? Коммуникация на спорных территориях — оправдывает ли себя риск? Ответы вы узнаете из выступления спикера.

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат», представит кейс о тотальной диджитализации бренда сыров Bonfesto. Что нужно знать о продвижении в интернете продуктовых брендов? Наталья начнет со специфики онлайн продвижения продуктовых брендов и расскажет про актуальный инструментарий для традиционных секторов FMCG. Также Наталья поделится опытом подготовки и реализации нативных публикаций и спецпроектов и своими наблюдениями про эффективность в мобайле: что работает лучше традиционная реклама или нативная?

Зачем маркетологу искусственный интеллект? Ответы на конференции «Деловой интернет»!

Вячеслав Смирнов, начальник управления развития и продаж контента, velcom (Telekom Austria Group) объяснит, почему сегодня каждая компания немного медиа, и поделится кейсом, как и зачем velcom создает собственный контент.

Купить билет

Стоимость билетов до 1 октября:
— один день «Маркетинг»: 109 BYN
— один день «Бизнес»: 134 BYN
- Standart (2 дня): 179 BYN
- VIP (2 дня): 299 BYN

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Теги: Новости
 
 
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Куда движется мировой рынок интернет-рекламы? И заменит ли искусственный интеллект живого маркетолога? В какую сторону развивается формат нативной рекламы?
 
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