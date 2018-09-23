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Экспорт Парка высоких технологий за первое полугодие вырос на 40%

24.09.2018 09:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Экспорт Парка высоких технологий за первое полугодие вырос на 40%
Фото из открытых источников

За 9 месяцев Парк высоких технологий принял около 200 новых компаний - это больше, чем за всю его 12-летнюю историю. ПВТ показывает не только количественный, но и качественный рост по всем резидентам, сообщает БЕЛТА

Экспорт Парка высоких технологий за первое полугодие вырос на 40% Экспорт продуктов белорусских IT-разработчиков превысил 1 млрд долларов

«В начале 2017 года президент объявил курс на ИТ-страну, и этот год действительно стал переломным. Принятый декрет реально работает. Мы видим это по колоссальному росту по всем направлениям: растет численность резидентов ПВТ, рекордные темпы роста экспорта, много новых стартапов. Причем растут не только новые компании. Второе дыхание открылось и у старых резидентов парка. Если сказать откровенно, то результаты превзошли все наши планы и ожидания», - сказал директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский. 

Наблюдательный совет ПВТ принял решение о регистрации 96 новых резидентов. На сегодня в Парке уже 388 компаний. 

 
 
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Отмечается, что этот темп роста выше, чем в 2017 году, который также стал рекордным для ПВТ.
 
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