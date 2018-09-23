ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете

24.09.2018 08:44 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Lucas Jackson / Reuters
Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса Лондон — Ницца после приступа аллергии, вызванного съеденным в аэропорту сэндвичем. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает The Daily Mail.

Перед тем, как сесть на рейс авиакомпании British Airways, девушка купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой в кафе сети Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее началась сильная аллергическая реакция. Несмотря на три дозы лекарства эпинефрин, которые ввел 15-летней Наташе ее отец, у девушки остановилось сердце.

По мнению врачей, реакцию могли вызвать семена кунжута, которые были добавлены в хлеб при его запекании. Кунжут входит в число 14 аллергенов, о наличии которых в пище, по британским законам, производитель должен указывать на упаковке. Однако это требование не касается заведений общепита, где еда готовится на месте и продается в тот же день.

Надим Эднан-Лаперуз является основателем компании-производителя игрушек Wow Toys. Он объявил о намерении обратиться в суд с требованием ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

10 сентября на борту рейса, следовавшего из Манчестера на Ибицу, умер другой житель Великобритании. У него случилась передозировка кокаином.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед тем, как сесть на рейс авиакомпании British Airways, девушка купила сэндвич с оливками, артишоками и тапенадой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстетическая гинекология: кому она нужна и больно ли это. Семь ответов на самые частые вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика